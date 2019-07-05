Çorum'dan kısa kısa

Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçe halkının kısa süre içerisinde doğal gaz konforuna kavuşacağını söyledi.

Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçe halkının kısa süre içerisinde doğal gaz konforuna kavuşacağını söyledi.

Yıldırım, Çorum Gaz AŞ ekiplerince yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Oğuzlar halkı için önceden hayal olan yatırımların gerçeğe dönüşmeye başladığını dile getiren Yıldırım, bu yatırımların başında doğal gazın geldiğini söyledi.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Yıldırım, "İlçemizin doğal gaz konforuna ulaşmasına az kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilçemizin doğal gaza kavuşmasına büyük katkısı olan milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı'ya teşekkür ederim. Gönül Belediyeciliği ile memleketimizin her alanda hak ettiği yerde olması için durmaksızın çalışıyoruz." dedi.

Emekliye ayrılan 67 personele veda yemeği

Çorum İl Özel İdaresinden 2017-2019 yılları arasında emekli olan 67 işçi ve memur için veda yemeği düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, insanların çalıştıkları yerden başı dik şekilde ayrılmasının önemli olduğunu söyledi.

Zamanın hızla geçtiğine dikkati çeken Çiftçi, "Emekli olduktan sonra çalışma hayatı sona ermiyor. İnsanlığa fayda sağlamanın türlü yolları var. İnancımız gereği 'insanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır' düşüncesiyle bundan sonraki yaşamınızda ailenizle birlikte mutlu ömür diliyorum." diye konuştu.

Çiftçi, yemeğin ardından emekliye ayrılan 67 personele hizmetleri anısına teşekkür plaketi verdi.

Programa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, birim müdürleri ve sendika temsilcileri de katıldı.

Alaca Belediyesinden ücretsiz cenaze hizmeti

Alaca Belediyesinin cenaze hizmetlerini ücretsiz vermeye başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, yaptığı yazılı açıklamada, seçim öncesi verdiği vaatlerden birinin ücretsiz cenaze hizmeti olduğunu aktardı.

Belediye olarak cenaze yıkama ve kefenleme hizmetleri ile Türkiye'nin hangi noktasına olursa olsun cenaze nakil hizmetini ücretsiz verdiklerini anlatan Şaltu, "Alaca'da cenaze hizmetlerinden hiçbir ücret almıyoruz. Belediye bünyesinde bir erkek, bir de kadın din görevlimiz bulunmaktadır. Seçim öncesi verdiğimiz vaatlerden bir tanesini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İskilip dolması" istişaresi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, coğrafi işaret tescilli İskilip dolmasının geleceğini değerlendirmek amacıyla dolma ustalarıyla bir araya geldi.

Sülük, belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İskilip dolmasının Türkiye'de daha fazla tanınması ve talep edilmesi için ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda dolma ustalarının bilgi aldı.

İskilip dolmasının Osmanlı'da paşaların sefere çıkmadan önce yemeyi tercih ettiği için "sefer yemeği" olarak da adlandırıldığını belirten Sülük, "İskilip dolmasının lezzeti, yüksek kalitede sunulması ve ülke genelinde daha da fazla tanıtımının sağlanması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. İskilip dolması pişiren aşçılarımız, yemekte kullanılan pirinç, et ve yağın kalitesine azami ölçüde dikkat etmeli, yemeğin lezzetini korumalıdır." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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