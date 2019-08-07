Çorum'dan kısa kısa

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon avro bütçeli hibe destek programının başladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon avro bütçeli hibe destek programının başladığı bildirildi.

Çorum Valiliği, AB ve Dış İlişkiler Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, IPA II-Sivil Toplum Sektörü altında yürütülen Sivil Toplum Destek Programı'nın 3 milyon avro bütçeli üçüncü dönem teklif çağrısının yayınlandığı belirtildi.

Kar amacı gütmeyen kuruluşların hazırlayacakları projelerle 60 bin ile 100 bin avro arasında hibe desteği alabileceğinin beyan edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesini amaçlayan hibe programında dernekler, vakıflar, dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere 60 bin avro ile 100 bin avro arasında hibe desteği sağlanacak. Sivil Toplum Destek Programı üçüncü dönemi ile ilgili başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına https://www.ab.gov.tr/51722.html adresinden ulaşılabilmektedir. Teklif çağrısına ilişkin hazırlanacak olan projelere Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından da teknik destek verilecektir. Son başvurusu 17 Eylül 2019 saat 17.00 olan hibe programına başvuruların Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne yapılması gerekiyor."

Vali Çiftçi'den şampiyon güreşçiye "nazar duası tablosu"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonasında 60 kiloda Dünya ikincisi olan milli güreşçi Mert İlbars'a üzerinde ay yıldız biçiminde nazar duasının yazılı olduğu tablo hediye etti.

Çiftçi, milli güreşçi İlbars ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

İlbars'ı tebrik eden Çiftçi, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonasında dünya ikincisi olmanın küçümsenemeyecek bir başarı olduğunu söyledi.

İlbars'tan gelecekte dünya ve olimpiyat şampiyonluğu dereceleri beklediğini dile getiren Çiftçi, "İnşallah başarıların daim olsun. Bu başarı belli bir çabanın, gayretin ürünü. Bunu son aşamaya getirmek lazım. Biraz daha gayret edildiğinde bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum. Sporcumuz daha genç. Önünde uzun yıllar var. Biz kendisine güveniyoruz ve bu başarının geleceğine inanıyoruz." dedi.

Çiftçi, daha sonra Mert İlbars'a üzerinde ay yıldız biçiminde nazar duasının yazılı olduğu tablo hediye etti.

İlbars da Vali Çiftçi'ye teşekkür ederek, olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini kaydetti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Yurt ve antrenör Çelebi Bayır da yer aldı.

Çorum Belediyesinden bayrama özel ulaşım hizmetleri

Çorum'da Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla özel ulaşım hizmetleri başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların kent merkezi dışında bulunan hayvan pazarına ulaşımını sağlamak amacıyla ek seferler başlatıldığı, ayrıca Arife Günü de kabir ziyaretleri için ücretsiz servis hizmeti sunulacağı belirtildi.

Kurban Bayramının ilk günü özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğinin duyurulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan pazarına toplu taşıma seferleri merkez duraktan yapılacaktır. Arife günü mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz servis hizmeti verilecek. Sabah namazından sonra camilerden otobüs seferleri düzenlenecek. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından da ücretsiz gül dağıtılacak. Tüm dini bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da vatandaşların bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bayramın ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacağız. İlk gün halk otobüsü seferleri saat 09.00'da, ikinci gün 08.00'de, üçüncü ve dördüncü gün ise normal seyrinde başlayacak. Bayram süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Belediye Toplu Taşıma İdare Amirliği çalışmalarını ara vermeden sürdürecek."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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