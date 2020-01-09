Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çorum'dan kısa kısa, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında ayrımcılık yapmadan, doğru, ilkeli, objektif görev anlayışıyla yapılan bu güzide mesleğin son derece saygın olması gerektiğini vurguladı.

Gazeteciliğin, teknolojik gelişmeyle birlikte fonksiyonlarını çeşitlendirip, değişen şartlara adapte olmak suretiyle önemini koruyacağına inandığının altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktararak olaylardan bilgi sahibi olmamızı sağlayan basın mensuplarının yorum ve görüşleri, çalışmalarımızda bizlere önemli faydalar sağlamaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktararak olaylardan bilgi sahibi olmamızı sağlayan basın mensuplarının yorum ve görüşleri, çalışmalarımızda bizlere önemli faydalar sağlamaktadır. Hayattan haberdar olmamız gayesiyle aziz milletimizin müşterek sesi olarak görevlerini ifa eden yazılı ve görsel basının tüm mensuplarının 10 Ocak günlerini kutluyor, basın camiasına huzurlu, mutlu günler ve başarılar temenni ediyorum."

Milletvekili Ceylan'dan esnaf ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Çorum'un müteşebbis ruhlu insanların birçok alanda ürettiği ürünlerle ülkeye katma değer sağladığını belirten Ceylan, kurdukları tezgahlarla hem kendi geçimlerini sağlayan, hem istihdam yaratan, hem de ekonomiye katkı sağlayan Çorumluların her zaman emrinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla birlikte 2023'te dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini hatırlatan Ceylan, bu hedef doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelere ciddi destekler sağlandığını bildirdi.

Ceylan, iş dünyasından gelecek talepleri önemsediğini ve çözümü noktasında bir kat daha fazla emek sarf ettiğini sözlerine ekledi.

Ceylan'a ziyaretlerinde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin eşinden okula ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette okul idarecilerinden bilgi alan Çiftçi, öğrencilerle sohbet etti. Okulun kütüphane ve anatomi laboratuvarını ziyaret eden Çiftçi, öğrencilerin çeşitli konularda sunumlarını izledi.

Çiftçi ayrıca okul idaresince çeşitli branşlarda başarı elde eden öğrencilere ödül verdi.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Tamer Orhan'ın eşi Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in eşi Füsun Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu'nun eşi Yasemin Uzunoğlu katıldı.

Gazeteciler Günü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Aracın camını kırıp 450 bin liralık tarla parasını çaldılar

Son Dakika Haberleri
22:51 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
22:51 Bitlis ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
22:50 Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti - Son Dakika
22:50 Trabzon'da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını korkuttu - Son Dakika
22:46 Başkan Bozkurt Kent Konseyi Üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:54:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]