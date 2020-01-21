Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorumlu hayırsever iş adamları Sabri ve Hikmet Burhanoğlu, babaları merhum Avni Burhanoğlu anısına Oğuzlar Devlet Hastanesine Non Stress Test (NTS) cihazı bağışladı.

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, riskli gebelerin takibinin yapılmasına olanak sağlayan NTS cihazı bağışından ötürü makamında ağırladığı Sabri ve Hikmet Burhanoğlu'na teşekkür belgesi verdi.

Riskli gebeliklerin takibinin Sağlık Bakanlığının önem verdiği konulardan olduğunu belirten Sobacı, "Bakanlığımız, anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranın azaltmak amacıyla programlar yürütmektedir. NST, bebeğin sağlık durumunun yakından takip edilmesi amacı ile yapılmaktadır." dedi.

Özcan'dan destek çağrısı

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, TFF 2. Lig'in ikinci yarısındaki ilk iki maçı kazanamadıklarından dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Özcan, İnegölspor yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftarlardan sezon sonuna kadar takıma inanmalarını ve desteklerini devam ettirmelerini istedi.

Görev süresince eleştiriye açık olduğunu, olumlu eleştirilerden kendine görev çıkardığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Taraftar ne söylese haklı. Çok kötü başladığımız ikinci yarıda yaşattığımız üzüntünün en büyük sorumluluğunu kendi üzerime aldığımı bilmenizi isterim. Şunu da belirtmek isterim ki iki haftada alınan mağlubiyetin hiçbir mazereti yoktur. Bu takımı bu duruma ben getirdim ve yine bu durumdan çıkartacak da benim. Büyük Çorumspor taraftarı eleştirin, kızın, sitem edin ancak sizlerden tek ricam, umudunuzu kaybetmeyin ve desteğinizi esirgemeyin. Hep birlikte bu zor günleri atlatacak ve tekrar baharı sizlere yaşatacağız."

Bağlama yapımcısı kursu sona erdi

Çorum'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan "Bağlama yapımcısı kursu" sona erdi.

9 ay süren kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda çeşitli kurslar açtıklarını belirten Şengül, "Çeşitli el sanatlarını tanıtmak, tahribini ve yok olmasını önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını temin etmek, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip, eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz." dedi.

Kursta kursiyerlere 584 saat eğitim verildiğini dile getiren Şengül, talebe göre kursların devam edebileceğini vurguladı.

Törene Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bal ve kursiyerler katıldı.