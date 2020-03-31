Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çorum'dan kısa kısa

7 saat önce

Çorum'da PTT şubelerine, aynı anda görevli personel sayısının iki katı kadar müşteri kabul edildiği bildirildi.

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Çorum'da PTT şubelerine, aynı anda görevli personel sayısının iki katı kadar müşteri kabul edildiği bildirildi.

Çorum PTT Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınından PTT çalışanlarının ve vatandaşların etkilenmemesi için çeşitli tedbirler alındığı bildirildi.

Vatandaşların ve çalışanların sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. Gişe ve bankacılık işlemlerinizi şubelerimize gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Eski gazeteler sanal ortama taşındı

Çorum'da 1927-1964 tarihleri arasında yayımlanan gazetelerin dijital kopyaları, Çorum Belediyesinin web sitesinde yayımlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'un tarihine ışık tutan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan olayları anlatan Çorum Gazetesi'nin arşivinin dijital ortama taşındığını belirtti.

Dijital belgeleri sanal ortamda Çorum halkıyla buluşturduklarını belirten Aşgın, "Vatandaşlarımız 1927-1964 yılları arasında yayımlanan tüm gazetelere Çorum Belediyesi web sayfasından ulaşılabilecek." ifadesini kullandı.

Sanal gazete arşivinin, koronavirüs salgını dolayısıyla evinden çıkmayan vatandaşların ilgisini çekebileceğinin altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"1921 yılında basın hayatına başlayan Çorum Gazetesi'nin 1921-1926 yılları arasında yayımlanan sayılarının günümüz Türkçesine çevirilerini Abdulkadir Ozulu hocamız yapmıştı. Biz de 1927-1964 yılları arasında yayımlanan tüm gazeteleri dijital ortama aktardık. Hemşehrilerimiz arşive kentarsivi.corum.bel.tr/gazeteler adresinden ulaşabilir."

MHP'den kolluk kuvvetlerine destek ziyareti

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Samsun- Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevli jandarma ve polislere meyve ikram etti.

Karapıçak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin salgına karşı tüm gücüyle seferber olduğunu söyledi.

Devletin ve milletin koronavirüs salgınına karşı birlikte mücadele verdiğini dile getiren Karapıçak, "Sağlık çalışanlarıyla birlikte seferber olan polisimizin, askerimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin

Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Devleti ve aziz milletimiz için her daim sahada olan bütün güvenlik

güçlerimize milletimiz adına teşekkür ediyoruz.

Devletimizle el ele vererek koronavirüsü yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız.

Acıda, hastalıkta, sevinçte, kederde biriz. Hiçbir

vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir. Türk milleti

dualı bir millettir. Su akacak yatağını bulacaktır. Ufkumuzu saran sis

bulutu yakında dağılacaktır. Kabus bitecektir." dedi.

Dernek beyannamesi uyarısı

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, dernek beyannamelerinin 30 Nisan'a kadar Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada dernek yöneticilerini beyanname vermeleri konusunda uyardı.

Geçerli süre içinde beyanname vermeyen derneklere idari işlem uygulanacağının altını çizen Bayrak, şunları kaydetti:

"Dernek, şube ve federasyonların, 2019 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresi başlamış olup en geç 30 Nisan'da bildirilmek zorundadır. Yönetim kurulu başkanları kendilerine müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgiler de önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır."

Çorum, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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