Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da arabalı sinema etkinliği düzenlenecek.

Çorum'da arabalı sinema etkinliği düzenlenecek.

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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, 3, 4 ve 5 Temmuz'da yeni şehir stadının otoparkında araba sineması düzenleneceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından normalleşme sürecinde kültür sanat faaliyetlerine başladıklarını belirten Aşgın, "Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz nostaljik anları hep birlikte canlı canlı yaşayacağız. Her akşam saat 21.00'de yeni stadımızın otoparkında '7. Koğuştaki Mucize', 'Uzun Hikaye' ve 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3' filmlerini hemşehrilerimizin seyrine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bayrak'tan HGYD'ye ziyaret

Çorum Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği (HGYD) Başkanı Birkan Demirci'yi ziyaret etti.

Bayrak, ziyarette sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalar hakkında Demirci'ye bilgi verdi.

Diğer sivil toplum kuruluşları gibi HGYD'ye de rehberlik etmeyi arzuladıklarını belirten Bayrak, "Bu amaçla görüşlerini almak, derneklerin sorunlarına çözüm bulmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla derneklerimizi ziyaret ediyoruz." dedi.

Demirci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayrak'a sivil toplum kuruluşlarına sağladığı destekten ötürü teşekkür etti.

HİTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ne YÖK'ten onay

Hitit Üniversitesinin (HİTÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde bilgisayar mühendisliği lisans programına öğrenci alınması yönündeki talebi, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygun bulundu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, bilgisayar mühendisliği lisans programına gelecek akademik yıldan itibaren öğrenci alınacağı bildirildi.

Bölümün 40 öğrenci alımıyla eğitime başlayacağının aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üst düzey teorik ve uygulamalı bilgiyle Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sunması hedeflenirken, bu sayede bölüm öğrencilerinin çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojilerin takibi ile geleceğin teknolojilerini ortaya atabilecek öğretim görmesi tasarlanıyor."

Asfalt sezonu açıldı

Çorum İl Özel İdaresinin 2020 asfalt sezonu, Çatak Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan 3 kilometrelik yoldaki çalışmayla başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, asfalt sezonunun başladığı belirtilerek, "Yapılan bu çalışmayla Çatak köyü haricinde Çatak Tabiat Parkı'nı kullananlarla üst kısmında yer alan Çalyayla, Acıpınar ve Kızılpınar gibi köylere de daha rahat ve daha konforlu ulaşım sağlanabilecek." ifadelerine yer verildi.

Bilgisayar, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:03 Kaynak: AA

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