Çorum'dan Kuzey Makedonya'daki Türk öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Çorum'dan Kuzey Makedonya'daki Türk öğrencilere kırtasiye yardımı

23.10.2020 11:37
Çorum'dan Kuzey Makedonya'daki Türk öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

Çorum'dan Kuzey Makedonya'daki Türk asıllı öğrencilere kırtasiye yardımı gönderildi.

Çorum'dan Kuzey Makedonya'daki Türk asıllı öğrencilere kırtasiye yardımı gönderildi.

Yesevi Yardım Hareketi Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Alaca İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla temin edilen kırtasiye malzemeleri, Kuzey Makedonya'nın İştip kenti Pırnali köyündeki öğrencilere dağıtıldı.

Alaca İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yalçın Kaplan, AA muhabirine, Yesevi Yardım Hareketi Derneğinin dünyanın her yerindeki mazlum Türklere yardım götürmeye çalışan iyilik hareketi olduğunu söyledi.

Okullarının da 2 yıldır derneğin faaliyetlerine katkı sağladığını belirten Kaplan, " Arakan'dan Suriye'ye, Makedonya'dan Azerbaycan'a nerede mazlum, Müslüman veya Türk varsa oraya yardım götürüyoruz. Önceliğimiz Türkler ancak Türk ya da Müslüman olmayan mazlumlara da yardım ediyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından yeniden eğitime başlayan Kuzey Makedonya'daki Türk öğrencilere yardım etmek için harekete geçtiklerini anlatan Kaplan, "Temin ettiğimiz okul çantası, kalem, defter, silgi gibi kırtasiye malzemelerini Pırnali köyündeki okula gönderdik. 19 öğrencinin kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşıladık. Yardım faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Makedonya, Alaca, Çorum, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'dan Kuzey Makedonya'daki Türk öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489,5 liradan işlem görüyor Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
TMSF, Ufuk Boru ve Nurkay Makine'yi satışa çıkardı TMSF, Ufuk Boru ve Nurkay Makine'yi satışa çıkardı         
11:09
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Maltepe'de film senaryolarını aratmayan karantinadan kaçış planı! Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtmışlar Maltepe'de film senaryolarını aratmayan karantinadan kaçış planı! Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtmışlar         
09:55
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek         
20:59
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 11:58:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'dan Kuzey Makedonya'daki Türk öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei