Çorum'dan Kuzey Makedonya'daki Türk öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Çorum'dan Kuzey Makedonya'daki Türk asıllı öğrencilere kırtasiye yardımı gönderildi.

Yesevi Yardım Hareketi Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Alaca İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla temin edilen kırtasiye malzemeleri, Kuzey Makedonya'nın İştip kenti Pırnali köyündeki öğrencilere dağıtıldı.

Alaca İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yalçın Kaplan, AA muhabirine, Yesevi Yardım Hareketi Derneğinin dünyanın her yerindeki mazlum Türklere yardım götürmeye çalışan iyilik hareketi olduğunu söyledi.

Okullarının da 2 yıldır derneğin faaliyetlerine katkı sağladığını belirten Kaplan, " Arakan'dan Suriye'ye, Makedonya'dan Azerbaycan'a nerede mazlum, Müslüman veya Türk varsa oraya yardım götürüyoruz. Önceliğimiz Türkler ancak Türk ya da Müslüman olmayan mazlumlara da yardım ediyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından yeniden eğitime başlayan Kuzey Makedonya'daki Türk öğrencilere yardım etmek için harekete geçtiklerini anlatan Kaplan, "Temin ettiğimiz okul çantası, kalem, defter, silgi gibi kırtasiye malzemelerini Pırnali köyündeki okula gönderdik. 19 öğrencinin kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşıladık. Yardım faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.