Çorum gündem haberleri... AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan'dan Çorum'a ziyaret - Son Dakika
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Çorum gündem haberleri... AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan'dan Çorum'a ziyaret

07.10.2022 17:06
Çorum gündem haberleri... AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan'dan Çorum'a ziyaret

Çorum haberler... AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Dodurga ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Dodurga ilçesini ziyaret etti.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cafer Türkoğlu ile Dodurga Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahrettin Karademir ile bir araya geldi.

Erdoğan, ilçe esnafının sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır'da terör saldırısında şehit düşen polis memuru Gökhan Çakıcı'nın ailesini de ziyaret eden Erdoğan, ilçedeki bir tekstil firmasında çalışanlarla da bir araya geldi, kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Asuman Erdoğan, Milletvekili, Dodurga, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum gündem haberleri... AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan'dan Çorum'a ziyaret - Son Dakika

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