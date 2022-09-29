Yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Murat Yıldız , Arif Canbolat ve Abdulsamet Bıçakcı kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Alaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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