Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

29.09.2022 23:54
Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çelebi Yıldız idaresindeki 06 U 2353 plakalı otomobil, Alaca- Yozgat kara yolu Fakılar köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Erol Deve'nin kullandığı 19 LD 372 plakalı inşaat malzemesi yüklü traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Aslı Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Murat Yıldız, Arif Canbolat ve Abdulsamet Bıçakcı kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Alaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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