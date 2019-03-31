Çorum'un Dodurga İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Çorum'un Dodurga ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Aydın kazandı.
Çorum
'un Dodurga
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mustafa Aydın
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Aydın bin 27, İYİ Parti
adayı Bekir Akman
733, MHP
adayı Dilaver Akbaş
40 oy aldı.
-Aydın'ın öz geçmişi-
Mustafa Aydın, 1 Mart 1968 yılında Çorum'un Dodurga ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesinde lisans eğitimlerini tamamlayan Aydın, 1991 yılında 19 Mayıs Polis
Okulundan mezun oldu.
2004 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'den Dodurga Belediye Başkanı olarak seçilen Aydın, görev süresinin tamamlanmasının ardından polis memurluğuna tekrar döndü.
2014 yılında Demokrat Partiden Belediye Başkanı seçilen Aydın, bir süre sonra partisinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.
Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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