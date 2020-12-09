Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi - Son Dakika

Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi

09.12.2020 16:52
Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde Covid-19'a yenik düşen deneyimli bürokrat ve yazar Ali İhsan Ersan Öztürk, 76. yaş gününde toprağa verildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Covid-19'a yenik düşen deneyimli bürokrat ve yazar Ali İhsan Ersan Öztürk, 76. yaş gününde toprağa verildi. 3 çocuk babası Öztürk'ün cenaze töreninde, Covid-19 defin ve taziye yönergeleri uygulandı.

Maden Yüksek Mühendisi Ali İhsan Ersan Öztürk, MTA-Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde, DPT-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda, TDÇİ- Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde ve SSM- Savunma Sanayii Müsteşarlığı gibi kurumlarda genel müdür yardımcılığı, daire başkanlıkları ve çeşitli görevlerde bulundu. Öztürk, yoğun çalışma hayatının yanında, mesleki konularda yazılar kaleme aldı, şiir ve hikaye kitapları yazdı.

2008 yılında emekli olan Öztürk, 1980'li yıllardan beri tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'ne eşi Ülker Öztürk'le birlikte yerleşti. Ali İhsan Ersan Öztürk ve eşine bir süre önce Covid-19 virüsü bulaştı. Eşi Ülker Öztürk hastalığı atlatırken, Ali İhsan Ersan Öztürk tedavi için kaldırıldığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Toprağa verilmek üzere Tekirova'daki Merkez Camisine getirilen Ali İhsan Ersan Öztürk'ün cenaze namazı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde sosyal mesafe kuralları uygulanarak kılındı. Cenaze namazını müteakip helallik alınmasından ve duaların ardından, Öztürk'ün tabutu özel giysili defin görevlileri tarafından taşınarak Tekirova Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Defin töreninin ardından, Öztürk'ün yakınları sosyal mesafe kurallarına uyularak taziyeleri kabul etti.

Ersan Öztürk'ün cenaze törenine eşi Ülker Öztürk, oğulları Murat Halil Öztürk, Mehmet Ata Öztürk, Mustafa Kemal Öztürk, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, ilçe protokolü ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ramazan Ergen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, MHP Kemer İlçe Başkanı Hüseyin Kara, Tekirova Muhtarı Mustafa Barış katıldı. - ANTALYA

Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi

Ersan Öztürk, Koronavirüs, Ali ihsan, Kemer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi - Son Dakika


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