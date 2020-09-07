Covid-19 hastasının neden sınava ulaştırılmadığı araştırılacak - Son Dakika

Covid-19 hastasının neden sınava ulaştırılmadığı araştırılacak

Sivas Valiliği, Covid-19 karantinasında bulunduğu için KPSS sınavına giremeyen Emre Dabak'ın durumu ile ilgili kamu görevlilerinin ihmali bulunup bulunmadığının tespiti için araştırma başlattı.

Covid-19 hastasının neden sınava ulaştırılmadığı araştırılacak, System.String[]

Sivas Valiliği, Covid-19 karantinasında bulunduğu için KPSS sınavına giremeyen Emre Dabak'ın durumu ile ilgili kamu görevlilerinin ihmali bulunup bulunmadığının tespiti için araştırma başlattı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşanan 28 yaşındaki Emre Dabak, Covid-19 nedeniyle karantina altında tutulduğu için Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girememişti. Ancak Sivas'ta Valilik talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve ÖSYM'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma neticesinde; Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak olan Covid-19 pozitif tanısı konulan ve yakın temaslı adayla önceden tespit edilerek sınav salonlarına ulaştırılmıştı.

Covid-19'lu adaylar sınav salonlarına taşındı

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan duyuruda, "İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve ÖSYM'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma neticesinde; Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak olan Covid-19 pozitif tanısı konulan ve yakın temaslı adaylar, sınavın yapılacağı tarihten önce belirlenmiştir. Sivas genelinde sınava girecek tüm adaylar üzerinden yapılan çalışma neticesinde pozitif vakalı ve yakın temaslı olmak üzere toplamda 315 adayın olduğu belirlenmiştir. Riskli olarak değerlendirilen bu adaylarla günler öncesinden irtibat kurulmuş ve planlaması yapılmıştır. 315 adayın belirlenen sınıflarda, izole bir şekilde sınava girecekleri ve ambulans veya diğer kamu araçları ile sınava götürülecekleri kendilerine tebliğ edilmiştir. 240 aday kendi özel araçları ile izole bir şekilde sınava katılacağını beyan etmiş, 75 aday ise özel araçları ile değil devletimizin imkanlarını kullanarak sınava katılmak istediğini belirtmiştir. Kamu imkanları kullanılarak sınava katılması sağlanan pozitif vakalı ve yakın temaslı adayların sınav öncesinde her türlü iletişim bilgileri alınmış, planlaması yapılmış ve sınava sorunsuz bir şekilde girmeleri sağlanmıştır" denildi.

Damak'ın mağduriyeti araştırılacak

Yapılan duyuruda, sınava giremeyen Dabak'ın mağduriyetinde ihmal bulunup bulunmadığı konusunda inceleme başlatılacağı belirtilip, "Basına yansıyan ve sınava götürülmediğini beyan eden Altınyayla ilçesindeki adayla da daha öncesinde irtibat kurulmuş, planlama yapılmış ancak sınava katılımı sağlanamamıştır. Sınav günü yaşanılan bu aksaklığın sebepleri araştırılmakta olup, koordinasyon eksikliğinin adaydan mı görevlilerden mi kaynaklandığı en kısa zamanda tespit edilecektir. Adayın sınava katılamamasına sebep olan kamu personeli veya personelleri varsa gerekli her türlü idari soruşturma başlatılacak olup, adayın mağduriyetinin telafi edilmesi için de yapılması mümkün olan adımlar atılacaktır" denildi. - SİVAS

Koronavirüs, Sivas, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 hastasının neden sınava ulaştırılmadığı araştırılacak - Son Dakika

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