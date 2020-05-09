Covid-19 tahliyelerinde fidan hediye edildi - Son Dakika

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Covid-19 tahliyelerinde fidan hediye edildi
6 saat önce
Çin'de ortaya çıkarak aylardır tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Eskişehir'de karantina altında tutulan vatandaşlar, tahliye olurken sürpriz hediyeleri ile uğurlandı.
Çin'de ortaya çıkarak aylardır tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Eskişehir'de karantina altında tutulan vatandaşlar, tahliye olurken sürpriz hediyeleri ile uğurlandı.
Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 133 Türk vatandaşı 14 gündür Eskişehir'in çeşitli KYK yurtlarında kalıyordu. Onlar karantina sürecinin bitmesiyle dün sağlıklı evlerine gönderildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak tahliye olanlara KYK'nın çıkış kapılarında lavanta ve sedir fidanı ile orman bitki çayı hediye etti. Orman Bölge Müdürü Recep Temel de etkinliğe katılarak tahliye olanlara geçmiş olsun dilekleri ile hediyelerini verdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:23 Kaynak: İHA
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