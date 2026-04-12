Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

12.04.2026 16:52
Kovid-19 salgınının ardından etkisini sürdüren aşı tartışmaları, sosyal medyada ortaya atılan yeni iddialar ve Elon Musk’ın dikkat çeken açıklamalarıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti. Almanya’da aşılarla bağlantılı olarak en az 20 bin kişinin öldüğüne yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Musk’ın kendi aşı deneyimine dair sözleri de bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

AŞI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

2019’un son günlerinde Wuhan’da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, kısa sürede küresel bir krize dönüşerek 2020 yılında pandemi ilan edildi. Bu süreçte geliştirilen mRNA başta olmak üzere farklı aşı türleri, dünya genelinde milyonlarca kişiye uygulanarak salgınla mücadelede kritik rol oynadı.

Ancak pandemi sonrası dönemde, aşıların etkileri ve olası yan sonuçlarına dair tartışmalar zaman zaman yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN İDDİA

Son günlerde sosyal medyada öne çıkan bir paylaşım, tartışmayı yeniden alevlendirdi. İsveçli gazeteci Peter Sweden, Almanya’da görev yapmış eski bir uzmanın Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı ölümler hakkında çarpıcı iddialarda bulunduğunu ileri sürdü.

Söz konusu paylaşımda, Almanya’da 20 bin ila 600 kişinin Covid aşısından öldüğü ileri sürüldü ve bu iddiaların ana akım medya tarafından yeterince gündeme getirilmediği savunuldu.

MUSK’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Tartışmalar sürerken Elon Musk da kişisel deneyimini paylaştı. Musk, Kovid-19’u aşı olmadan önce geçirdiğini belirterek hastalığın kendisi için ağır ama yönetilebilir olduğunu ifade etti.

Buna karşılık ikinci aşı dozunun ardından çok daha şiddetli bir reaksiyon yaşadığını söyleyen Musk, bu süreçte kendisini oldukça kötü hissettiğini ve neredeyse hastaneye gidecek duruma geldiğini dile getirdi.

Musk sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aşı dozu açıkça çok yüksekti ve çok fazla kez yapıldı.

Orijinal Wuhan virüsünü herhangi bir aşı yokken geçirmiştim ve bu tıpkı herhangi bir soğuk/ grip gibiydi. Kötüydü, ama korkunç değildi.

Ama ikinci aşı dozum beni neredeyse hastaneye gönderecekti. Sanki ölüyorum gibi hissettim."

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Uzmanlar, sosyal medyada yayılan bu tür iddiaların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken, aşıların küresel ölçekte milyonlarca hayat kurtardığına dair bilimsel verilerin bulunduğunu hatırlatıyor. Buna rağmen, bireysel deneyimler ve çeşitli iddialar kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
