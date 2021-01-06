"Covid diyetiyle bağışıklığınızı güçlendirin" - Son Dakika

"Covid diyetiyle bağışıklığınızı güçlendirin"

06.01.2021 10:57

Diyetisyen Gizem Gençyürek, güçlü bağışıklık için Covid diyetini önerdi: "İlk olarak dengeli beslenin, su ihtiyacınızı belirleyin.

Diyetisyen Gizem Gençyürek, güçlü bağışıklık için Covid diyetini önerdi: "İlk olarak dengeli beslenin, su ihtiyacınızı belirleyin. Özellikle zerdeçal, mantar, karnabahar, yeşil çay, keten tohumu, yaban mersini, Hindistan cevizi, sarımsak, yoğurt gibi besinleri tüketin. Ancak günde en fazla 1 yemek kaşığı önerilen zerdeçalı daha faydalı olsun diye 3-4 yemek kaşığı tüketmek sağlığımız için tehlikeli hale gelir" dedi.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilecek Covid diyetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dyt. Gençyürek, tüm dünyaca içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde önceliğin kendi sağlığımızı korumak olduğunu belirterek "Karantina günleri olarak ifade ettiğimiz, evde çokça zaman geçirdiğimiz bugünlerde fiziksel hareketliliğin azalması; kimi zaman can sıkıntısının insanı sürekli bir şeyler yemeye ya da içmeye itmesi sağlığımız açısından bir risk faktörü oluşturuyor. Bunun önüne geçmek ise aslında hiç de zor olmayan sağlıklı beslenme kurallarıyla mümkün" dedi.

"KİŞİSEL SU İHTİYACINIZI BELİRLEYİN"

Bunun için dengeli beslenme ve su tüketiminin oldukça önemine değinen Dyt. Gençyürek, şöyle devam etti: "İlk olarak dengeli bir beslenme şart. Özellikle kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi ana öğünlerde et, süt, tahıl, meyve-sebze olan 4 temel besin grubuna yer vermeliyiz. Su tüketimi de çok önemli. Kilo X 35 ml formülü ile (50 kilo olan birisi için 50x35=1750 ml) herkes kişisel su ihtiyacını belirleyip her gün en az ihtiyacı olan suyu tüketmeli."

"ZERDEÇAL TÜKETİMİNİ ABARTMAYIN"

Dyt. Gençyürek, bağışıklığı güçlü tutmaya ekstra özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Özellikle zerdeçal, taze sebze-meyve, mantar, karnabahar, yeşil çay, keten tohumu, yaban mersini, Hindistan cevizi, sarımsak, yoğurt gibi bağışıklık güçlendirme üzerine olumlu katkısı olan besinleri mutlaka her gün tüketmeliyiz. Ancak bu öneriler sağlıklı bireyler için verilmekte olup, özel beslenme gerektiren hastalığı olan kişilerin mutlaka bir uzmana danıştıktan sonra tüketmesi gerekmektedir. veya bu besinlere karşı bir hassasiyeti/alerjisi olan kişilerin tüketmemesi gerekiyor. Aynı zamanda önerilen miktarlar haricinde tüketim de kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Örneğin; günde en fazla 1 yemek kaşığı önerilen zerdeçalı bizler daha faydalı olsun diye 3-4 yemek kaşığı tüketmeye kalkarsak sağlığımız için tehlikeli hale gelecektir."

(İHA)

Yaban Mersini, Koronavirüs, Diyetisyen, Mantar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Covid diyetiyle bağışıklığınızı güçlendirin' - Son Dakika


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