Cristiano Ronaldo 700. golünü attı
33 dakika önce
EURO 2020 Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Portekiz deplasmanda Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. Portekiz'in golünü 72. dakikada penaltıdan Ronaldo atarken, yıldız oyuncu kariyerindeki 700. golünü kaydetti.
EURO 2020 Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Portekiz deplasmanda Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. Portekiz'in golünü 72. dakikada penaltıdan Ronaldo atarken, yıldız oyuncu kariyerindeki 700. golünü kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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