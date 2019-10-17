Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo 700. golünü attı
Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo 700. golünü attı

Cristiano Ronaldo 700. golünü attı

33 dakika önce

EURO 2020 Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Portekiz deplasmanda Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. Portekiz'in golünü 72. dakikada penaltıdan Ronaldo atarken, yıldız oyuncu kariyerindeki 700. golünü kaydetti.

EURO 2020 Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Portekiz deplasmanda Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. Portekiz'in golünü 72. dakikada penaltıdan Ronaldo atarken, yıldız oyuncu kariyerindeki 700. golünü kaydetti.

Cristiano Ronaldo 700. golünü attı

Cristiano Ronaldo, Portekiz, Ukrayna, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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