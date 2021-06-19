Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha! Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti

Yeşil sahalarda kırılmadık rekor bırakmayan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da yeni bir rekora imza attı. Dünyaca ünlü Portekizli yıldız, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti.

Birçok futbol otoritesi tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, sosyal medyada kırdığı rekorla tarihe geçti. EURO 2020'DE REKOR KIRDI Portekizli yıldız, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaştı ve bu sayıya ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti. Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nda bulunan Ronaldo son olarak, 3-0 kazanılan Macaristan maçında attığı 2 golle "Turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcusu" unvanını elde etmişti. Yıldız futbolcu aynı zamanda turnuvada en fazla galibiyet gören futbolcu rekorunu da eline geçirmişti.

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