Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; dün yaptırdığım Covid-19 testinin sonucu maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde, buluşmak dileğiyle dualarınızı bekliyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:33

Kaynak: DHA

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