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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğretmenlerle bir araya geldi
6 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte okulları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:08 Kaynak: AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte okulları ziyaret etti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan da eşlik etti.
Öğretmenlerle sohbet eden Demirbaş, okulların eksikleri konusunda talimatlar verdi.
Demirbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle yemek yedi. Yemeğe Demirbaş'ın eşi Rabia Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam da katıldı.
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