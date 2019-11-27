Çubuk'da vatandaşlara ücretsiz işitme testi yapılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlara işitme testi yapıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ve Belediye işbirliğinde "Duyduğundan Emin Olmak mı İstiyorsun? Kulağını ve İşitmeni Kontrol Ettirmelisin" işitme testi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde vatandaşlara ücretsiz yapıldı.

Etkinliğe Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 30 öğretim görevlisi ve öğrencinin görev yaptığı programa vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılışında konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, göreve geldikten sonra üniversite ile bir çok konuda işbirliği yürüttüklerini kaydederek şunları söyledi:

"Üniversitemizin ilçemize dokunması, her alanda ilçe halkımızla iş birliği içinde olması, vatandaşlarımızın da üniversitemizin bu tür faaliyetlerinden, imkanlarından faydalanacak olması, bizler için son derece önemli. Sayın hocamızın ilk günden beri ilçemiz hakkındaki düşünceleri bizi çok mutlu ediyor. Üniversitenin Çubuk ilçesinde büyümesi gerektiğine dair düşünceleri ilçemiz adına son derece önemli. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Üniversitenin bölgeye kattığı değere dikkat çeken Çubuk Kaymakam Vekili Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız da, "Çubuk ilçesinde böyle güzel bir faaliyette bulunulması çok önemli. Bu nedenle rektörümüzü, rektör yardımcımızı ve belediye başkanımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

- Odyoloji alanında çok iyiyiz

Türkiye'nin son yıllarda Odyoloji alanında çok büyük gelişmeler yaşadığını aktaran AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, tek çözülemeyenin kulak çınlaması kaldığını kaydetti.

Kulağın önemine işaret eden Aydınlı, çocuğun ana rahminde büyümesinin de kulak ile başladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çocuk ilk doğduğunda çocuğun kulağına ezan okuyoruz. Çünkü ilk duyduğu ses çok önemli ve cenin anne karnındayken annesini dinleyerek dışardaki seslerden birtakım ilhamlar alıyor. Çocuğun büyümesi kulak yoluyla gerçekleşiyor bir yerde aslında. Bu anlamda baktığımızda yaratılışa uygun bir program gerçekleştiriyoruz. Bir de sosyal duyma diye bir şey var. Buna konuşma terapisi de diyorlar. Tabi bizim sosyal duymamız nedir üniversite olarak. Biz şunu diyoruz aslında Çubuk bizi duyuyor mu? Biz Çubuk'u duyuyoruz. Çubuk ses ver diyoruz. Çubuk gerçekten ses veriyor. Tıp bilimi artık çok ilerledi. Hocamın da belirttiği gibi önceden insanların birçok mağduriyetleri vardı ve gerçekten tespit bile edilmiyordu. Öylesine yaşayıp bu dünyayı terk ediyorlardı. Ama bugün itibariyle neredeyse kulak çınlaması konusu kaldı çözüm bulunamayan. Diğerleri bir şekilde halloldu. Ama biz yeni nesle gönülden duyma, gönül kulağı ile dinlemeyi öğretmemiz gerektiğine inanıyorum."

Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle ücretsiz işitme testi yapılmaya başlandı. Yapılan testler sonucunda işitme engeli olduğu tespit edilen hastalar, hastaneye yönlendiriliyor.