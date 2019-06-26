Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Çubuk'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Çubuk'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Çubuk- Şabanözü yolu Çankırı Bulvarı Samurkent Parkı önünde meydana geldi. Yunus Cerit yönetimindeki 06 FY 5437 plakalı ambulans, Çankırı Bulvarı ve Beşparmak Caddesi'nin kesiştiği yolda, Şaziye Yılmaz yönetimindeki 06 BIZ 709 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans şarampole devrilirken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Kazada, sürücüler Yılmaz, Cerit, ambulastaki sağlık görevlileri Tayfun Tekin, Merve Kızıl ile otomobildeki Yiğit Yılmaz ve Berrak Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
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