Çubuk'ta "Kadızade Bakır ve El Sanatları Sergisi" açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir esnaf, koleksiyonunda bulunan bakır ve el sanatları ile "Kadızade Bakır ve El Sanatları Sergisi" açtı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda açılan sergide Sabri Tatlısu'nun koleksiyonundaki yaklaşık 400 eser yer aldı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, açılışta yaptığı konuşmada, alınan salgın tedbirleri sonrası yeniden ilçede sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Tüm ilçe halkını özellikle de gençleri sergiye davet eden Demirbaş, serginin geçmişte kullanılan terazi, bıçak, sehpa, pano, ev eşyaları ve mutfak eşyaları gibi 400 parça eserden oluştuğunu dile getirdi.

Demirbaş, "Tatlısu'nun bugüne kadar gözü gibi baktığı el emeği, göz nuru eserlerini burada sergilenmesinden mutluluk duyuyorum. Gerçekten gençlerimizi gelecek ile buluşturması bakımından bu sergi çok önemli işlev görmektedir. Güzel bir merak ve hobisi var. Unutulmaya yüz tutmuş bu araç ve gereçleri topluyor ve saklıyor. Bizi geçmişe götürdü. Kendisini de tebrik ediyorum. Serginin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tatlısu, evinde oluşturduğu bir köşeyle başlayan antika tutkusunun giderek geliştiğini belirterek, tamamı el işçiliği olan eserleri gezdiği yörelerden edindiğini aktardı. Bunları temizleyip, bakımlarını yaparak uzun süre evinde sergilediğini ifade eden Tatlısu, bu eserlerin başkaları tarafından da görülmesi için sergiyi açtığını kaydetti.

Tatlısu, "Tarihe ve geçmişe sahip çıkıp, yaşatmak istedim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Olmuş ve Lokman Kılıç tarafından serginin açılışı yapıldı.

Serginin aralık ayı sonuna kadar gezilebileceği belirtildi.