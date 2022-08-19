Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret etti

19.08.2022 23:35

Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret ettiİSTANBUL 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası ev alan bir aileye ziyarette bulundu.

Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret etti

İSTANBUL 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası ev alan bir aileye ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm hak sahibi ailenin evine konuk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm hak sahibi ailenin evine konuk oldu
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Esenler, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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