Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret etti
İSTANBUL 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası ev alan bir aileye ziyarette bulundu.
Kaynak: İHA
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