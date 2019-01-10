Son Dakika Haberleri: Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal, İzmir'e Geliyor

Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal, İzmir'e Geliyor

38 dakika önce

Ekranların fenomen dizisi Çukur'daki 'İdris Baba' rolüyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Ercan Kesal, 'Zamanın İzinde' adlı kitabının imza günü için 13 Ocak Pazar günü İzmir Optimum'a geliyor.

Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal, İzmir'e Geliyor, System.String[]
Ekranların fenomen dizisi Çukur'daki 'İdris Baba' rolüyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Ercan Kesal, 'Zamanın İzinde' adlı kitabının imza günü için 13 Ocak Pazar günü İzmir Optimum'a geliyor.

Ünlü oyuncu Ercan Kesal, İzmir Optimum AVM ve Kitapsan iş birliğiyle düzenlenecek olan imza gününde bu kez sevenlerinin karşısına yazar kimliğiyle çıkacak. 13 Ocak Pazar günü 15.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek Ercan Kesal, onlarla sohbet edip kitabını imzalayacak. Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'daki rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ercan Kesal'ın 'Zamanın İzinde' adındaki kitabı, geçmişin izleri ile geleceğin düşleri arasında mekik dokuyan bir çalışma olarak kendinden söz ettiriyor. Enis Rıza'nın seçtiği ve Türkiye açısından uzun bir yüzyıldan parçalar yansıtan fotoğrafları, Ercan Kesal'ın kendi hayatından esinlenerek yazdığı metinlerle tamamladığı kitap, toplumsal tarihimizin yüz yılını içeren geniş bir parantez açıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Çukur, İzmir, Ercan Kesal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı

Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:32:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal, İzmir'e Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]