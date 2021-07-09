Çukurca'da sağlık ekipleri, köy köy gezerek vatandaşları Kovid-19'a karşı aşılıyor - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sağlık ekipleri, köyleri dolaşarak evlerine kadar gittikleri vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yapıyor.

Sabah saatlerinde muhafaza altına alınmış aşılarla yola çıkan Çukurca Aile Sağlık Merkezi aşı ekibi, aşı yaptırmamış vatandaşlara bu imkanı ulaştırıyor.

Ekiple köyleri dolaşan Çukurca Devlet Hastanesi Başhekimi ve Aile Sağlık Merkezi Başkanı Dr. Mir Naim Kiyan, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Kiyan, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe merkezine bağlı Narlı, Akkaya, Köprülü, Ormanlı, Çimenli, Güzeldere, Yeşil Mahalle, Çığlı ve Üzümlü köylerinde ev ev gezerek insanları ikna ediyoruz. Kafalarındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sağlık tedbirlerimizi alarak aşılama işlemlerini yapıyoruz. Bu faaliyetimizden dolayı aşılama oranımız arttı. Yeter ki halkımız aşı olmak istesin. Aşı, lojistik ve sağlık ekipleri konusunda da bir sıkıntımız yok. Amacımız yüzde 80'nin üzerinde aşıları yapmak."

Üzümlü Köyü Muhtarı Halit Yücel de ekiplerin 2 gün boyunca ev ev gezip vatandaşları bilgilendirdiğini ve aşı yaptığını belirterek, "Aşı konusunda vatandaşlarımızı ikna ettikleri için sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.