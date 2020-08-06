Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor - Son Dakika

Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor

Çukurova'ya 25 dönüm alan üzerine piknik ve mangalpark yapılması, parkın küçük bir bölümüne de yap işlet devret modeliyle spor tesisi kurulmasıyla ilgili karar Çukurova Belediye Meclisi'nden geçti.

Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor, System.String[]

Çukurova'ya 25 dönüm alan üzerine piknik ve mangalpark yapılması, parkın küçük bir bölümüne de yap işlet devret modeliyle spor tesisi kurulmasıyla ilgili karar Çukurova Belediye Meclisi'nden geçti.

Çukurova Belediyesi tarafından Karslılar Mahallesi'nde yapılması planlanan park, piknik yapmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilecek. Yatırımcı çıkması halinde 25 dönümlük parkın en fazla 4 dönümünü kapsayacak şekilde tenis kortu, basketbol sahası gibi spor tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması planlanıyor.

Görevde olduğu 6,5 süre içerisinde ilçede hizmete açtığı çoğu temalı 112 parkla dikkat çeken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova'ya yeni bir temalı park kazandırmak için kolları sıvadı.

Karslılar Mahallesi'nde 25 dönüm alan üzerine kurulacak parkla ve parkın bir köşesine yap-işlet-devret modeli ile yapılacak açık spor tesisleriyle ilgili madde Çukurova Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir, "Zaman zaman fikirlerimizi burada açıkladık. Bazen farklı fikirlerde olduk. Ancak gördük ki Çukurova Belediye Meclisi'nde karşılıklı sevgi ve saygı üst düzeyde. Başkanın meclisi idare etme usulünden de çok memnunuz" dedi.

Bekleyelim oy birliği ile geçirelim

Yapılması planlanan parkla ilgili bazı sorular soran ve endişelerini dile getiren Recep Özdemir, "Sorulara vereceğiniz cevaplar bizi tatmin ederse, yani ortada bir sorun yoksa maddeyi oybirliği ile geçirelim. Ancak bir sıkıntı varsa geri çekelim" önerisinde bulundu.

Yeşil alanları artırmak istiyoruz

Bunun üzerine Başkan Soner Çetin, yapılması düşünülen parkla ilgili açıklamalarda bulundu. Parkın 25 dönüm alana kurulacağını açıklayan Başkan Soner Çetin, "Arazi belediyemize ait. Herhangi bir sorun yok. Buraya piknik ve mangalpark yapmak istiyoruz. Bizim hizmet anlayışımız belli. Yeşil alanları ve spor tesislerini nasıl artırırız düşüncesindeyiz. 25 dönümün en fazla 4 dönümüne yap-birlikte işletelim-devret modeli ile tenis kortu, basketbol sahası gibi spor tesisi yapılmasını düşünüyoruz. Bu tesis yapılırken belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmayacak. Ayrıca gelirden pay alacak. 10 yıl sonra da tesis belediyemize devredilecek" dedi.

Hem belediye kazanıyor hem yatırımcı

Çukurova Belediyesi'nin ilk olarak Dinozor Parkı bu yöntemle yaptırdığını kaydeden Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Yap-Birlikte İşletelim-Devret" modeli bizim geliştirdiğimiz bir sistem. Bu sistemde Dinozor Parkı yaptık. Belediyemizden tek kuruş çıkmadı. Şimdi aynı yöntemle yaptırdığımız Park Vadi tesisinin bölgede eşi benzeri yok. İçende su oyun parkı, çeşitli etkinliklerin yapılabileceği salonlar ve Türkiye'nin ilk kadın yaşam merkezi ile eşsiz bir tesis. Çukurova'nın incisi olacak, muazzam bir tesis. Bu tesisi 11 Ağustos'ta açacağız. Tesis 10 yıllığına verildi. Tesisi yapan yatırımcı 10 yıl işletecek, bu süre içinde her yıl belediyemize 160 bin TL gelirden pay verecek. Bu pay her yıl TEFE-TÜFE oranında artacak, süre sonunda da belediyemize devredecek. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Şimdi yapacağımız yeni parkta da aynı yöntemle hareket edeceğiz. 25 dönümlük parkın bir köşesine belediyemizden tek kuruş çıkmadan spor tesisi yapıldı. Ayrıca bu tesis açık olacak ve parkın dokusunu bozmayacak şekilde yapılacak. Belediyemiz yatırımcı bulursa hem kesesinden tek kuruş çıkmadan tesis sahibi olacak hem de gelire ortak olduğu için kazançlı çıkacak."

Burada size malzeme yok

Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediye Meclis toplantılarının sakin ve seviyeli geçtiğini belirterek, bazılarının heyecan aradığını söyledi. "Heyecanı burada aramayın başka yerde arayın" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, "Kimse burada kendine malzeme bulamaz. Babamın oğlu olsa halkın malını kimseye peşkeş çekmem. 25 dönüm alan piknik ve mangalpark olacak bir köşesine spor tesisi yapılacak. Belediye kasasından da tek kuruş çıkmayacak. Biz burada halkın tek kuruşunun bekçisiyiz. Allah izin verirse onurumuzla şerefimizle 3,5 yılımızı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin'in açıklamalarının ardından söz alan MHP Grup Sözcüsü Özgür Ateş, her zaman halkın menfaatinin yanında olduklarını belirterek, "Halk menfaati varsa biz destekleriz. MHP olarak projeye katkı koymak isteriz. Ancak bu maddeyi çekin ayrıntılı bilgi sahibi olalım ve oy birliği ile geçirelim" önerisinde bulundu.

Başkan Soner Çetin ise "Geri adım attılar" derler gerekçesiyle maddenin oylanması taraftarı olduğunu söylerken, İYİ Parti Grup Sözcüsü Nevzat Hız, projeye destek vereceklerini açıkladı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü 8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor
Çorum Valisi, Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var         
16:47
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı         
16:35
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı         
15:42
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti         
15:29
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu         
15:29
Gökhan Çıra'dan Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap         
15:13
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti         
14:57
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği iki formayı da tanıttı Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği iki formayı da tanıttı         
14:57
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor         
14:52
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti         
14:27
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim         
14:13
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın         
12:41
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama         
12:30
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:45
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş         
11:19
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı         
11:14
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi         
10:15
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey         
09:31
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?         
08:32
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi         
00:38
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi         
00:27
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı         
23:13
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 18:57:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei