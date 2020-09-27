Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı - Drone - Son Dakika

Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı - Drone

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da, çiftçinin alternatif ürünlere yönelmesiyle ekim alanı geçen seneye göre yüzde 55 daralan pamukta 70 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da, çiftçinin alternatif ürünlere yönelmesiyle ekim alanı geçen seneye göre yüzde 55 daralan pamukta 70 bin ton rekolte hedefleniyor.

Çukurova'da çiftçilerin tarlalarına özellikle mısır, soya fasulyesi ve buğday gibi ürünleri ekmeyi tercih etmesiyle pamukta ekim alanı, geçen yıla göre yüzde 55 gerileyerek 385 bin dekardan 175 bin dekara düştü.

Kentte 70 bin ton rekolte beklenen üründe çiftçiler, kilogram başına 4,25-4,50 liraya satılan pamuk için destekleme primlerinin artırılmasını istiyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, kentte pamuk hasadının sürdüğünü söyledi.

Artan maliyetler ve pamuk fiyatlarının çiftçiyi memnun etmemesinden dolayı bu sene ekim alanının yarıdan fazla gerilediğini belirten Doğru, "Adana'da geçen sene 172 bin ton civarında pamuk rekoltesi elde etmiştik. Bu da Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10'uydu. Bu sene 70 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Adını Türkiye'ye 'Beyaz Altın Ovası' olarak duyurmuş şehrimizde, pamuk üretiminin bu kadar geriye düşmesinden biz çiftçiler de çok mutlu değiliz. İstiyoruz ki daha fazla pamuk ekilsin çünkü pamuk stratejik bir ürün." dedi.

"Çiftçi alternatif ürünlere yöneldi"

Pamuğun kullanım alanlarına değinen Doğru, şöyle konuştu:

"Pamuk, hem yağ hem tekstil hem de yem sanayisinin ana ham maddesi. İstihdam kaynağı, katma değeri yüksek bir bitki ama fiyatlardan ve yüksek girdi maliyetlerinden dolayı çiftçilerimiz başka alternatif ürünlere yöneliyor. Alternatiflerin başında da mısır, soya fasulyesi ve buğday var. Bu gibi ürünlere yönelen çiftçimiz 2020 yılında pamuk ekiminden biraz kaçtı."

Doğru, hasadın ilk dönemlerinde kütlü pamuğun kilogramının 4 liranın altında olduğu bilgisini vererek, "Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin açıkladığı 4,25 ila 4,50 lira arasındaki fiyatlar neticesinde piyasada pamuk fiyatları bir miktar yükseldi." diye konuştu.

Fiyatta çiftçi lehine bir yükselme görüldüğünü belirten Doğru, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızdan pamuk üreticimiz adına bir isteğimiz var; pamuk çiftçilerimize 3 yıldır verilen prim kilogram başına 80 kuruştu. 500 kilograma kadar verim sınırlandırılması getirilmişti. Pamukta, 500 kilogramlık verim sınırlandırılmasının kaldırılarak bu yıla mahsus kilogram başına 1,50 lira prim ödenmesini istiyoruz. Bu sene isteriz ki pamuk çiftçisi kazansın, gelecek sene de pamuk ekimine teşvik edilsin, daha fazla pamuk ekilsin."

"Pamuk bu yıl bizi üzdü"

Çiftçi Kazım Yüce de kentteki 220 dekar tarlasında ektiği pamuğun hasadını yaptığını dile getirdi.

Geçen sene de bu yıl da verimin düşük olduğunu aktaran Yüce, "Ürünün hava şartlarından etkilenmesinden dolayı 2 yıldır düşük verim alıyoruz. Bu yıl henüz fiyat verilmedi. Döküm yapacağımız yere sorduk, daha piyasanın oturmadığı söylendi. Pamuk fiyatları son yıllarda çiftçiyi kurtarmayacak hale geldi. Pamuk bu yıl bizi üzdü." diye konuştu.

Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı - Drone
Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı - Drone
Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı - Drone
Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı - Drone

Çukurova, Türkiye, Adana, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı - Drone - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı         
16:16
Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım         
15:40
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor         
15:12
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı         
13:59
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 17:51:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı - Drone - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei