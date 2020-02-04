Çukurova Press kuruluşunun 23. yılını kutladı - Son Dakika

Çukurova Press gazetesi, kuruluşunun 23'üncü, Gülçin ve Engin Kanber yönetiminde ise 7. yılını kutladı.



Sular VİP'te gerçekleşen ve ünlü sanatçı Çelik'in söylediği şarkılarla renk kattığı gecede Çukurova Press İmtiyaz Sahibi Gülçin Kanber teşekkür konuşması yaptı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sabit Özkeser ise son iki yılda gerçekleştirilen geleneksel gecede, yerel gazetelerin çok zor durumda olduğunu ve nefes almakta zorlandığını söyledi. 2 yıl önceden bu yana geçen süre içerisinde hiçbir şeyin değişmediğine dikkat çeken Özkeser, "Aksine her geçen gün yerel gazeteler daha da zor koşullarda yayın hayatını sürdürmektedir. Türkiye Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karacan'ın açıklamasına göre, son bir yıl içerisinde 125 yerel gazete kapısına kilit vururken, bu sayının daha da artmasından endişe duyuyoruz. Bunun dışında, Adana'da tam 102 yıldır yayın yapan Türkiye'nin en eski gazetesi Yeni Adana gazetesi de çok zor koşullarda yayınını sürdürmektedir. Şu anda kapanmamak için direnen ve boğulmakta olan yerel gazetelerin yeteri kadar desteklenmesi gerekiyor" dedi.



"Yerel basın desteklenmeli"



CHP Adana Milletkvekili Müzeyyen Şevkin de yaptığı konuşmada, "Yerel basın biz siyasetçilerin gerçekten gözü ve kulağı. Sizin ne yaptığınızdan daha çok bunun ne kadar yansıtıldığı çok önemli gerçekten. Bu anlamda da yerel basının desteklenmesi gerekiyor. Büyük bir onurla, kalemini satmadan, gerçekten basının özgür olmadığı bu ortamda çok zor elbette gazetecilik yapmak. Bu onurlu duruşu sergileyen tüm Çukurova Press gazetesi çalışanlarına ve tüm yerel basın ile ulusal basındaki basın emekçilerine saygılar sunarım" diye konuştu.



Çukurova Press'in gecesine katkıda bulunan ünlü sanatçı Çelik'in yanı sıra kurum ve kuruluşlar ile kişilere ödülleri de verildi.



Gecede CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, Yargıtay Üyesi Hasan Öz, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ergül Halisçelik, İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, AK Parti Adana İl Başkan Danışmanı Abdurrahman Yeşiltaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir, Büyükşehir Belediyesi BELDETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Karaca, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tarık Öncel, Çukurova Belediyesi Spor Müdürü Ergin Ulun, Sarıçam Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kadir Gül, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başmüdürü Ali Önal'a ödülleri Çukurova Press İmtiyaz Sahibi Gülçin Kanber ve Çukurova Press Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kanber tarafından verildi. - ADANA