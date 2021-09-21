Çukurova'ya yeni yurt - Son Dakika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine yeni bir öğrenci yurdu yapılması için hemen çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Başkan Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezini ziyaretinde Çukurova Belediyesi'nin çalışmaları, devam eden yatırımlar ve hayata geçirilmesi düşünülen projelerle ilgili bilgi verdi.

CHP Lideri, "Barınma konusu öğrencilerin en önemli sorunlardan biri. Çukurova'ya çok güzel bir yurt yaptınız. Elinize sağlık. Sizden yeni bir yurt yapmanızı bekliyorum. Siz inandığım, güvendiğim bir belediye başkanısınız. Biz iktidara geldiğimizde yurt sorununu 1 yıl içinde çözeceğimizin sözünü verdik. Bu konuda belediyelerimize de önemli görev düşüyor" şeklinde konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de bunun üzerine "derhal" diyerek hemen çalışmalara başlanacağını ifade etti. Adana'ya döner dönmez bu konuya öncelik vereceğini belirten Başkan Çetin, yapılacak yeni yurdun da olabilecek en kısa sürede bitirileceğini ve öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Çukurova Belediyesi toplam 530 öğrenci kapasiteli yarısı kız yarısı erkek öğrenciler için iki yurt yapmıştı. Öğrenci yurdunun açılışı 28 Kasım 2020 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile toplu açılış ve temel atma töreninde gerçekleştirilmişti. Ancak pandemi nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim verdiği için yurt öğrenci kabul edememişti.

Atatürk Öğrenci Evleri bu eğitim döneminde öğrenci kabulüne başladı ve yoğun bir taleple karşılaştı. - ADANA