Afyonkarahisar'da da eller 'yağmur' için duaya kalktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da da eller 'yağmur' için duaya kalktı

12.12.2020 00:57
Afyonkarahisar'da da eller 'yağmur' için duaya kalktı, System.String[]

Cuma namazı sonrası tüm Türkiye'deki camilerde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da yağmur duası yapıldı.

Cuma namazı sonrası tüm Türkiye'deki camilerde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da yağmur duası yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar yağmur duası için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı. Bu çerçevede "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Afyonkarahisar'da Ulu Camii'nin yanı sıra il genelindeki tüm camilerde okundu. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapıldığı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edildi. - AFYONKARAHİSAR

Cuma Namazı, Türkiye, Afyon, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da da eller 'yağmur' için duaya kalktı - Son Dakika


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