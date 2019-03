Cumhur İttifakı, Büyük Türkiye İdealinin Teminatıdır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın iyiliği için güçlü lider Türkiye'ye ihtiyacın olduğu bir dönemde olduklarını belirterek, "Cumhur İttifakı, bu anlayışla kurulmuş bir ittifaktır.

Koca, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yaklaşık 54 bin metrekare alana inşa edildiğini, 100 bin metrekareye yakın kapalı alanı bulunduğunu, 98 poliklinik, 110 yoğun bakım yatağı, 13 ameliyathane, 15 de diyaliz yatak sayısına sahip olduğunu söyledi.



Zor bir coğrafyada yaşandığına vurgu yapan Koca, üzerlerine yüklenen sorumluluğun farkında olduklarını belirtti.



Koca, "Bu sorumluluklarımızın idrakiyle hareket eden bir yaklaşıma sahibiz. Her geçen gün vicdan, adalet ve merhametten uzaklaşan bir küresel dünyada yaşıyoruz. Her zamandan daha fazla vicdan ve merhamet duygusuna sahip olmamız gereken bir dönemdeyiz. Dünyanın şekillendiği, bölgenin şekillendiği bir dönemde, Türkiye'nin çok güçlü ve lider bir ülke olmasına daha çok ihtiyacımız var. Bir entelektüelimizin ifadesiyle; dünyanın iyiliği için güçlü ve lider Türkiye'ye ihtiyaç var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğun farkında olmak durumundayız." diye konuştu.



"Müslüman ve Türk odaklı bir şiddet ikliminden geçiyoruz"



Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni dönemde, her geçen gün giderek artan Müslüman ve Türk odaklı bir şiddet ikliminden geçiyoruz. Bu dönemi iyi anlamamız gerekiyor. Özellikle güçlü ve lider olan bir Türkiye'nin, 'Dünya beşten büyüktür' diyen bir liderin bulunduğu Türkiye'nin daha da güçlü ve lider olması gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. Biz sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu çerçevede üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmek noktasında geceli gündüzlü çalışma gayreti içerisindeyiz. Sizlerin iradesiyle de şekillenen bir hükümet sistemimiz var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, özellikle istikrarın da olduğu daha güçlü lider bir ülkeye adım atma noktasında önemli bir dönem."



2023'e kadar bir daha seçim olmayacağına dikkati çeken Koca, 31 Mart'ın enerjilerini alan değil, kendilerine enerji veren bir seçim olması gerektiğini anlattı. Bakan Koca, bu dönemin daha pratik kararlar alınan, bürokratik engellerin aşıldığı, "bugün git yarın gel" dönemi ve geçmiş dönem kodlarının ötelendiği sonuç odaklı bir dönem olacağını dile getirdi.



Bugüne kadar 9 şehir hastanesini hizmete açtıklarını anımsatan Koca, "Sağlıkta önümüzdeki dönemde özellikle geldiğimiz noktayı, dünya ölçeğinde geldiğimiz sağlıktaki düzeyi, şehir hastanelerimizle de taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri, özellikle yeni dönemde, sağlıkta son noktada hizmetin verildiği, hastanın oradan sevk edilmediği, hem üniversitelerin hem araştırmanın hem de klinik çalışmaların zirvede yapıldığı sağlık kuruluşları olarak konumlandırıyoruz." dedi.



Türkiye'de vatandaşlara hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermeyi hedef olarak belirlediklerinin altını çizen Koca, "Her geçen gün vatandaşımızın daha kolay erişebildiği, her geçen gün cebinden daha az paranın çıktığı dönem olarak görmek istiyoruz. Bütün gayretlerimiz bu çaba doğrultusunda olmakta." değerlendirmesinde bulundu.



Koca, 1 milyon 300 bin kişiye evde bakım hizmeti sundukları bilgisini de verdi.



- "Cumhur İttifakı bu anlayışla kurulmuş bir ittifaktır"



31 Mart'ı milat olarak gördüklerini dile getiren Koca, şöyle devam etti:



"31 Mart, sadece bir belediye başkanı, bir muhtarımızı veya meclis üyesini seçtiğimiz bir seçim değil. 31 Mart, aynı zamanda ülkemizin geleceğinin de şekillendiği, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü ve lider bir ülke noktasında şekillendiği bir seçim olacak. Bu seçim, tarihi bir fırsat. 31 Mart seçimi, yerel olmanın ötesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güçlendiği önemli bir dönüm noktası olacak. Biz Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Birlik olmak, kenetlenmek zorundayız. Hem ülkemizin hem bölgemizin istikrarı Türkiye'deki güçlü ve istikrarlı iradeye bağlıdır. Bu coğrafyamızdan öte gönül ve kültürel coğrafyamızın umudu olduğu bir ülkeyiz. Daha da ötesi dünyanın iyiliği için güçlü lider Türkiye'ye ihtiyacın olduğu bir dönemdeyiz. Cumhur İttifakı, bu anlayışla kurulmuş bir ittifaktır. Ülkemizi bölücülere, terör sevicilere, iş birlikçilere bırakmamanın adıdır, büyük Türkiye idealinin, birliğin teminatıdır. Ülkemizde saldırı altında olan istikrar ve güven ortamının devamına, her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı, önümüzdeki dönemde kendi içinde istikrarlı, bölgede lider, dünyada güçlü Türkiye'nin teminatı olacaktır."



Sağlık Bakanı Koca, yeni dönemi dışa bağımlılığın yüksek olduğu ilaç, malzeme, cihaz ve aşıyı yerlileştiren, millileştiren bir dönem olarak geçireceklerini sözlerine ekledi.



İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Salih Bayraktar da törende birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından katılımcılarla açılış kurdelesini kesen Koca, vatandaşlara karanfil dağıttı. Daha sonra hastane binasını inceleyen Koca, ziyaret ettiği hastalara, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.



Törene, AK Parti Milletvekilleri Canan Kalsın ve Mustafa Demir ile Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı.

