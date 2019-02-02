Cumhur İttifakı, Ereğli'de Seçim Çalışmalarına Start Verdi

Belediye Başkan Adayı Erdal: Gönül Belediyeciliğiyle Ereğli'mizi Zirveye Taşıyacağız

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Adem Erdal, "Önce millet, önce memleket diyerek çıktığımız bu kutlu yolda tevazu, samimiyet ve gayret ile hemşehrilerimize hizmet edeceğiz. Mezunu olduğum üniversitenin eğitimi, yıllarca şehir plancısı ve belediyede edindiğim tecrübeyle, gönül belediyeciliğini ön planda tutarak Ereğli'mizi her alanda zirveye taşıyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da yapılan AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı ve açıklanan seçim manifestosunun ardından Ereğli'de Cumhur İttifakı da düzenlenen programla seçim startını verdi. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Adem Erdal'ın dünyaya geldiği Ereğli Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen programda yüksek coşku hakim oldu. AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda 'Gönüllerin Başkanı Adem Erdal' sloganları atıldı.

TECRÜBEMLE HEMŞEHRİLERİMİN EMRİNDEYİM

Programda konuşan Belediye Başkan Adayı Adem Erdal, yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olduğunu hatırlatan Adem Erdal, 8 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü'nde görev yaptığını ifade etti. 14 yıldır da Ereğli Belediyesi'nde Ereğli'ye ve hemşehrilerine hizmet verdiğini kaydeden Belediye Başkanı Adayı Erdal, "Bizim derdimiz ötekileştirmek, ayrıştırmak değil. Birleştirmek, bütünleştirmektir. Gönüllere girmektir. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak Ereğli'miz ve hemşehrilerimiz için çalışacağız. Mezunu olduğum üniversitenin eğitimi, yıllarca şehir plancısı ve belediyede edindiğim tecrübe ile Ereğli'mizi her alanda zirveye taşıyacağız. Bir ve beraber olarak Ereğli'mizi marka şehir haline getireceğiz." dedi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Gerçekleştirilemeyecek, ütopik vaatlerle vatandaşları kandırmayacaklarına dikkat çeken Erdal, Ereğlili olduğu ve uzun yıllar Ereğli'de görev yaptığı için tüm mahalleleri cadde cadde, sokak sokak çok iyi bildiğinin altını çizdi. Memleket işinin gönül işi olduğuna vurgu yapan Erdal, "Ereğli benin yuvam, hemşehrilerimiz benim ailem. Benim hiçbir zaman makam derdim olmadı, olamaz. Amacımız gönüllere girmek, gönülleri kazanmaktır. İnanıyorum ki, Cumhur İttifakı ilçemizde ve Konya'mızda seçimi açık ara kazanacak. Biz de hiçbir acemilik çekmeden, 1 Nisan'dan itibaren Bismillah diyerek kolları sıvayacağız. Şimdiye kadar sosyal ve hizmet belediyeciliğinin gereğini yaptık. Şimdi tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacak, gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Şimdiye kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin daha da üzerine koyacağız. Halkımızla birlikte yöneteceğimiz Ereğli'mizi kentsel dönüşümüyle, yollarıyla, parklarıyla, alt yapısıyla, kültürel değerleriyle, sanayisiyle kısacası her alanda daha modern hale getireceğiz. Ereğli'mizi çevreye saygılı ve akıllı şehre dönüştüreceğiz." diye konuştu.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Dursun ve MHP İlçe Başkanı Yılmaz da yaptıkları konuşmalarda liderlerine sonuna kadar bağlı olduklarını ve Cumhur İttifakı'nı Ereğli'de zirveye taşıyacaklarını söylediler.