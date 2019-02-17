Cumhur İttifakı'nın Kozan ve Ceyhan Seçim İrtibat Büroları Açıldı

Adana
'nın Kozan
ve Ceyhan
ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat bürolarının açılışı gerçekleştirildi.
Kozan'da seçim irtibat bürosunun açılış töreni mehter takımının gösterisiyle başladı.
Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu tören, MHP
Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı
'nın konuşmasıyla devam etti.
Atlı, konuşmasında "Kalbi kalaylattım, nefsi yendim, Kozanlı
hemşehrilerime kurban olmak üzere yola çıktım." ifadesini kullandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Sözlü
de yeniden göreve gelmesi halinde önümüzdeki beş yılda ilçenin eksik kalan tüm hizmetlerini tamamlayacağını ifade etti.
Daha sonra da Ceyhan ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi. AK Parti
Ceyhan Belediye Başkan Adayı Ali Alper Boydak
açılışta yaptığı konuşmada, tüm ilçeler ve büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın galip geleceğine inandığını belirtti.
Daha sonra seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.
Açılışlara, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı
, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci
, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı
, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Emin Canlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.