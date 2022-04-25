CUMHUR İTTİFAKI, TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

CUMHUR İTTİFAKI, TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU

25.04.2022 17:17

MERSİN'de Cumhur İttifakı, Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MERSİN'de Cumhur İttifakı, Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenledikleri iftar programında hemşehrileriyle bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu kez de Cumhur İttifakı'nı iftarda ağırladı. Toroslar Belediyesi'nin Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen iftar programına Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı. Programa Bakan Muş'un yanı sıra Cumhur İttifakı milletvekilleri, il teşkilatları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer ile çok sayıda davetli katıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve tüm misafirlerine iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin kavline inanıyoruz. Sözleri sözümüzdür. Cumhur İttifakı'nın; 2023-2053 ve 2071 vizyonlarını benimsiyoruz. Cumhur İttifakı'nın kazanımlarını görüyoruz, anlıyoruz ve heyecan duyuyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir mensubu olarak bu başarılarda, bu zaferlerde hepiniz ayrı ayrı pay sahibisiniz. 30 yıldır işgal altındaki Karabağ Zaferi'nde, gelişen, büyüyen milli silah sanayimizde, terörle mücadelede pay sahibisiniz. ve Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'yla hedeflediğimiz; doğu ile batı arasında sıkışmış değil, Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla, dünyanın tüm mazlumlarıyla bir araya gelen, güçlenen ve bu dengesiz dünyaya denge getiren güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bunlarda da hepiniz ayrı ayrı pay sahibi olacaksınız inşallah. Bu güzel Ramazan akşamında bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum diye konuştu.

İftar programında bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Toroslar'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, programı düzenleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtları'nın minyatür örneğini hediye ederek teşekkür etti.

CUMHUR İTTİFAKI, TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU
CUMHUR İTTİFAKI, TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU
CUMHUR İTTİFAKI, TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU
CUMHUR İTTİFAKI, TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU

YORUMLAR
500
KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi Döşemealtı İftar Sofralarında Buluşmaya Devam Ediyor Döşemealtı İftar Sofralarında Buluşmaya Devam Ediyor

Toroslar Belediyesi, Cumhur İttifakı, Mehmet Muş, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHUR İTTİFAKI, TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kavga eden komşulardan biri öldü, diğerinin evi ateşe verildi!
17:05 Teröristler Patlayıcıları düdüklü tencerenin içine yerleştirmişler!
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
16:28 Devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolatalar yağmalandı! Sıkışan sürücü kimsenin umurunda olmadı
16:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ekin öldü mü?
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 17:26:58. #1.12#
SON DAKİKA: CUMHUR İTTİFAKI, TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement