Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Edirne'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba, çeşitli ziyaretler için kente gelen Minder, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve beraberindeki heyeti karşıladı.

Minder ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan İba, kentte yapılan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti.

İba, Minder ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenen Selimiye Meydanı'nda incelemede bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme çalışmaları sonrası Selimiye Meydanı ile kente yeni bir ivme kazandırdığını aktaran İba, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin güzelliğinin de belirgin şekilde ortaya çıktığını kaydetti.