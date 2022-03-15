Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na mesaj gönderdi Açıklaması

15.03.2022 11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destek verdiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesince düzenlenen 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, ATO Congresium'da başladı.

Erdoğan, foruma gönderdiği mesajda programın düzenlenmesine öncülük eden kurumları tebrik etti; fikirleri, tespitleri, tenkitleri ve önerileriyle programın içeriğini zenginleştiren herkese şükranlarını sundu.

Erdoğan, geçen yıl zorlu salgın şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirilen forumun bu sene daha kuşatıcı, daha geniş katılımlı bir şekilde yoluna devam ettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Erdoğan, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sorumsuz basın yayın organlarının da teşvik ettiği nefret atmosferi, Müslümanlarla beraber dili, dini, kökeni ve kültürü farklı olan milyonlarca insanı da olumsuz etkiliyor. Ukrayna krizi bağlamında yaşanan utanç verici tartışmalar, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın ulaştığı tehlikeli boyutları ortaya koyuyor. İnsanı eşref-i mahlukat gören, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyen bir medeniyetin mensupları olarak, mazlum ve mağdurlar arasında ayrımcılık yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz. Diğer türlü 2019'da Yeni Zelenda'da, 2021'de Kanada'da yaşanan İslamofobik saldırıların önüne geçemeyiz."

Erdoğan, bu konuda Batılı siyasetçilerin, medya organları ve devlet kurumlarının yanı sıra en büyük sorumluluğun İslam dünyasına ve kurumlarına düştüğünü vurgulayarak "Kendileriyle beraber yüz milyonlarca insanı hedef alan bu haksızlık, hukuksuzluk ve ayrımcılık karşısında Müslümanlar güçlü tepki göstermeli, meşru zeminde haklarını aramalı, mücadelesini vermelidir. 2. Uluslararası Medya Forumu'nun bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İslamofobi, Medya, Veba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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