Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu. Karadeniz gazının 2023'te kullanıma gireceğini söyleyen Erdoğan, "2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı günlük iletime aktarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

4. SONDAJ GEMİSİNİN İSMİ ABDÜLHAMİD HAN OLDU

Fatih, Yavuz, Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisinin ismi ise Abdülhamid Han olarak belirlendi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sondaj gemilerimizi son dönemde attığımız bir adımla 4'e çıkardık. Böylece kendi sondaj filosuna sahip sayılı ülkelerden biri haline geldik. Az önce arkadaşlarımızla şöyle bir değerlendirme yaptık. 4. sondaj gemimizin adını ne verelim? Ve yaptığımız değerlendirme neticesinde bu bölgede Sultan Abdülhamid yapmış olduğu çalışmalarla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Bu gemimizin göreve başlamasıyla, çalışmaları daha hızlı, verimli gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"BİZİM OLANIN ALINMASINA İZİN VERMEYİZ"

Açıklamalarının devamında Erdoğan, Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız, ne de haramilere hakkımızı yediririz. Bizim olanın zorbalıkla, tehditle bizden kopartılmasına asla izin vermeyiz. Biz enerjiyi bir gerilim değil bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirdiğimiz temasların neticesini göreceğiz. Unutmamalıdır ki Karadeniz gazının miktarı kadar bizim böyle tarihi keşfe imza atmamız önemlidir.2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğalgazın hanelerde kullanılmasının ardından önemli bir eşik daha aşılacaktır. Törenimizin hayırlı olmasını diliyorum. En başından projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.