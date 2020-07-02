Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 biriket evin ücretini AFAD'a aktardı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 biriket evin ücretini AFAD'a aktardı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarına aktardığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarına aktardığını açıkladı.

AFAD'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı' sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi aktarmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye 50 briket ev bağışında bulunacağının sözünü vermişti. Erdoğan, 50 briket ev bedeli olan 250 bin TL'yi İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesabına yatırdı. Bakan Soylu Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, AFAD hesaplarına aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
BAKAN SOYLU, 20 BRİKET EV BEDELİNİ BAĞIŞLADI

Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye yaptıracağı toplam 20 briket ev bedelini hafta içi sivil toplum kuruluşlarına bağışladı. Ayrıca kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 81 İl Valiliği de 5 bin briket ev bağışında bulunacak.

50 BİN BRİKET EV HEDEFLENİYOR

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılayı, İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Deniz Feneri Derneği, Türk Diyanet Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Fetihder, Kıyamder ve Yedi Başak, İdlib için ortak 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 50 bin briket ev yapılması hedefleniyor. Şimdiye kadar yaklaşık 19 bin briket evin projelendirildiği kampanyada 50 bin evin yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.


Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, İdlib, AFAD, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 biriket evin ücretini AFAD'a aktardı - Son Dakika

Son Dakika

21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
14:27
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 21:27:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 biriket evin ücretini AFAD'a aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]