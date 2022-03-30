Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hive'de büyük ilgi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hive'de büyük ilgi

30.03.2022 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hive'de büyük ilgi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ziyaret ettiği Hive'de büyük ilgiyle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ziyaret ettiği Hive'de büyük ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki resmi temaslarının ardından ziyaretin ikinci ayağı için hava yoluyla Urgenç'e geçti. Urgenç Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva karayoluyla Hive'ye intikal etti.

Urgenç'i Hive'ye bağlayan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken yolların tamamı Türk ve Özbekistan bayraklarıyla süslendi. Birçok yere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyeti anlatan afişler asıldı.

Erdoğan ve Mirziyoyev'e Türk heyeti de eşlik ederken, kafile İçan Kale alanında coşkuyla karşılandı. Erdoğan, Türk İslam geleneklerinden örneklerin yer aldığı karşılamanın ardından İçan Kale'deki eserleri ziyaret etti.

Ziyarette halk oyunu ekipleri performanslar sergilerken, Hive halkı geçmişten bugüne Türk kültürünü yansıtan kıyafetler giydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ziyaretin ardından akşam yemeği için İçan Kale'den ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive kentini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive kentini ziyaret etti GÜNDEM / 30 Mart 2022 GÜNDEM / 30 Mart 2022

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hive'de büyük ilgi - Son Dakika


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