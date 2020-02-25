Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hediyesi - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak Erdoğan ve annesi ile birlikte olduğu resmini çizdi.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini farklı bir yolla dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seven ve en büyük hayali kendisiyle tanışmak olan Gün, Cumhurbaşkanı'nın doğum gününe özel olarak bir resmi tabloya döktü. Doğum günü 26 Şubat olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için rahmetli annesi Tenzile Erdoğan ile yan yana oldukları fotoğrafı tabloya döken Gün, bu resmi Cumhurbaşkanı'na ulaştırmak istiyor. Çizdiği resmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek isteyen engelli genci ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Muhammed Gün kardeşimiz, Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetlerini gösterme adına doğum gününe ait resmi, sizlere hediye etmek istiyor" dedi.

Muhammed Gün ise en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışıp elini öpmek olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Tek hayalim onu görmek ve elini öpmek. Cumhurbaşkanımızın 26 Şubat doğum günü. Bende kendisine bir resim çizdim. Kendi ellerimle vermek istiyor, ellerini öpmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

(İHA)