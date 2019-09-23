Cumhurbaşkanı erdoğan, abd'de türk, soydaş ve müslüman toplumu ile bir araya geldi (3)

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SİYONİZME KARŞI YAHUDİLER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Siyonizme karşı Yahudiler Birliği' heyetini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
SİYONİZME KARŞI YAHUDİLER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Siyonizme karşı Yahudiler Birliği' heyetini kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hazır bulundu. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Haber: Arda ERDOĞAN/ NEW YORK,
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