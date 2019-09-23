Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, abd'de türk, soydaş ve müslüman toplumu ile bir araya geldi (3)
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Cumhurbaşkanı erdoğan, abd'de türk, soydaş ve müslüman toplumu ile bir araya geldi (3)

10 dakika önce

SİYONİZME KARŞI YAHUDİLER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Siyonizme karşı Yahudiler Birliği' heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan, abd'de türk, soydaş ve müslüman toplumu ile bir araya geldi (3), System.String[]

SİYONİZME KARŞI YAHUDİLER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Siyonizme karşı Yahudiler Birliği' heyetini kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hazır bulundu. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Haber: Arda ERDOĞAN/ NEW YORK,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
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