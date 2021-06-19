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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)

19.06.2021 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin, Türkiye'nin sadece dünün ve bugünün değil aynı zamanda yarınının partisi olduğu gerçeğini milletimize ne kadar iyi gösterebilirsek seçimlerde alacağımız destek o derece yüksek olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin, Türkiye'nin sadece dünün ve bugünün değil aynı zamanda yarınının partisi olduğu gerçeğini milletimize ne kadar iyi gösterebilirsek seçimlerde alacağımız destek o derece yüksek olacak." dedi.

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda partililere hitap eden Erdoğan, konuşmasında özellikle birkaç başlığı ifade etmeden geçemeyeceğini belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla ile kardeşçe, kıskanma yok, birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok. Genel Başkanınız, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum. Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam mevki için değil Allah için sevmek, öyle bir dayanışma içerisinde olacağız. Gerek ana kademe gerek hanım kardeşlerim gerekse genç kardeşlerim birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Niye? Birbirimizi Allah için seviyoruz. Bu, sıradan bir parti değildir, bir parti tüzük kuruluşu da değil. Biz bir davayız, eğer dava isek bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Çünkü biz yola çıkarken ne dedik? 'Pazara kadar değil, mezara kadar' dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyleyen partililere eşlik etti.

Parti teşkilatından 2023 seçimlerinde AK Parti'yi yüzde 50'nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığını gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Azmi ve kararlılığı bu şarkımızı söylerken de gördük. Tabii bu arada arkadaşlarım da hatırlattı. Söylediğimiz bu şarkının bestekarı Selçuk Tekay da 14 Haziran'da rahmetli oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Antalya ile birlikte ülkemizin 81 vilayetinin tamamında bu hedefe doğru kararlılıkla yürüyoruz." dedi.

Partililerden bir ricası daha olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Az önce bir dostla konuşuyordum, bulunduğu ille alakalı bir şey söyledi. 'İlimizin milletvekilleri, ilimize uğramıyorlar. Teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz' dedi. Antalya'da 6 milletvekilimiz bütün hafta salı, çarşamba, perşembe Ankara'da ama bunun dışında nerede olması lazım? Antalya'da olması lazım. Burada milletvekili arkadaşlarım dağ taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Bu konuda sürekli olarak İbrahim Bey, teşkilat olarak onların programlarını yapmalı, hangi ilçeyi nasıl dolaşacaklar, buralarda ne gibi ziyaretler yapacaklar, arkadaşlar milletvekili arkadaşlarımız teşkilata tabii olacak, yapılan programa uyacaklar. Ana kademe kadın kolları, gençlik kolları, birlikte Antalya'nın altını üstüne getirmeniz lazım. Belediye başkanlarımız aynı şekilde tüm ilçeleri altını üstüne getirerek dolaşmaları lazım. Biz niye 'Durmak yok yola devam' dedik? Şimdiden 2023'ün startını verdik, 2023 bir başka olmak durumunda ve 2023'te Cumhurbaşkanını seçiyoruz, milletvekillerimizin sayısını daha da artırıyoruz ve 2024'de büyükşehir belediyesi başta olmak üzere inşallah ilçe belediyelerini de silme götürmemiz lazım. Çünkü bu kadar güzel bir şehrin hizmete ihtiyacı var.

Şunu unutmayın, bu hizmeti AK Parti'den başkası getiremez. Ülkemizdeki 26 milyon hanenin her birine ana kademe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla mutlaka gireceğiz. Mutlaka gireceğiz, buna var mısınız, hazır mısınız? Ama dikkat edin güler yüzlü, nezaketli, kalplere dokunmayı, kafalardaki soruları cevaplamayı bilen, şehre ve ülkeye yaptığımız hizmetleri, çarpıcı şekilde anlatabilen teşkilat mensuplarımızın kazanmadık gönül bırakmayacaklarını inanıyorum."

"Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlara milletimin yol vermesi mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin Türkiye'nin sadece dünün ve bugünün değil aynı zamanda yarınının partisi olduğu gerçeğini milletimize ne kadar iyi gösterebilirsek seçimlerde alacağımız destek o derece yüksek olacak. Muhalefet partilerinden hiçbirinin milletin ve memleketin geleceğine ışık tutacak eser ve hizmet siyasetlerine örnek oluşturabilecek ne vizyonları ne de müktesebatları olmadığını her insanımıza anlatmamız lazım." dedi.

Muhalefetin böyle yatırım ve eserlerinin olmadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep söylüyorum, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Elhamdülillah 81 vilayette eserleri olan bir partiyiz. Bugün diğerlerinin böyle bir şeyi var mı? CHP'nin, İP'in var mı? Yok zaten dün bir bugün iki, yaptıkları bir şey yok. Sadece bunlar adı Millet olan illet ittifakı. Bunlar kimle ittifak halindeler? PKK terör örgütü ile ittifak halindeler. şimdi ne diyorlar? 'PKK terör örgütü ile beraber miyiz, beraber değil miyiz?' Bir gün çıkıyorlar diyorlar 'Hayır, bizim onlarla alakamız yok.' Bir gün çıkıyor diyorlar ki 'bizim onlarla alakamız yok.' Bunları anlamak mümkün değil. zillet ittifakı bu, bu zillet ittifakından başka bir şey olmaz. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlara milletimin yol vermesi mümkün değil.

Bugün Antalya'dan tüm milletime sesleniyorum, sevgili milletim dağdaki teröristlerle yan yana olan, onlarla omuz omuza olan ve onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapacağını söyleyenlere inanıyor musunuz? Allah aşkına teröristlerle beraber olan, Mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla beraber olanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? Salondakilere inanıyorum, salondan oraya bir şey çıkmaz ama şu anda bu salonda olmayan milletime sesleniyorum. CHP'li kardeşlerimize, İYİ Partili kardeşlerimize sesleniyorum, Cumhur İttifakı olarak biz bu yolda milletin sesiyiz, cumhurun sesiyiz. Bu yola böyle çıktık."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Antalya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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