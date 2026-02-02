Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı Vefatının 2. Yılında Andı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı Vefatının 2. Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı\'yı Vefatının 2. Yılında Andı
02.02.2026 19:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının 2. yılında sanal medya hesabından rahmetle andı. Erdoğan, Alatlı'nın ülke için önemli bir münevver olduğunu ve fikir dünyasında kalıcı izler bıraktığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli münevverlerimizden olan, yaptığı çalışmalarla fikir ve düşünce dünyamızda silinmez izler bırakan Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Alev Alatlı, Edebiyat, Politika, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı Vefatının 2. Yılında Andı - Son Dakika

