Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı\'yı Vefatının 2. Yılında Andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli münevverlerimizden olan, yaptığı çalışmalarla fikir ve düşünce dünyamızda silinmez izler bırakan Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.