Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Menteş'in yemin törenine katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve davetlilerle tokalaşması Törene katılanlardan detaylar Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:53 Kaynak: AA
Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak Uzmanlar uyardı: Merkez Bankası beklenenden fazla faiz indirimine giderse dolar fırlayabilir Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı