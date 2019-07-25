Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Menteş'in yemin törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Menteş'in yemin törenine katıldı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve davetlilerle tokalaşması Törene katılanlardan detaylar Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve davetlilerle tokalaşması
Törene katılanlardan detaylar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi'ne gelişinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan karşıladı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Menteş'in yemin törenine katıldı
Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:53 Kaynak: AA
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