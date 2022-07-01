Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1)

01.07.2022 17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun, terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun, terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi bu küresel fırtınadan en az kayıp ve en fazla kazanımla çıkartmanın gayreti içindeyiz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyadan pozitif yönde ayrıştırarak gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yeni asgari ücrete ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği yeni bir programı uyguladığını söyledi.

Bu programı başarıyla yürütürken önce koronavirüs salgınının, ardından Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya gelindiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni durumun en somut, olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen enflasyon sadece ülkemizin değil, gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 yıldır uyguladıkları ekonomik programda da önceliğin hep insanların işleri, aşları, huzurları, umutlarının korunması ve geliştirilmesi olduğunu ifade ederek "Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasallutundan kalıcı şekilde kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye Ekonomi Programı'yla yapıyoruz. Hamdolsun, terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi bu küresel fırtınadan en az kayıp ve en fazla kazanımla çıkartmanın gayreti içindeyiz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyadan pozitif yönde ayrıştırarak gördük." diye konuştu.

"Hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık"

Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye'nin hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıktığını vurgulayan Erdoğan, " Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın başından beri de tüm taraflarla diyaloğu, iş birliğini, barışa katkı vermeyi hedefleyen politikamızla ülkemizi bu büyük güvenlik krizinden de yine pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Tabii tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık"

Erdoğan, çalışanlar başta olmak üzere her bir insanın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri devreye aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurgulayarak "En başta her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına, istihdamın gerilemesine müsaade etmedik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması, ihracatın yıllık 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabalarımızın ürünüdür. Ayrıca sosyal destek programlarımızın hem kapsamını genişletmek hem miktarını artırmak suretiyle hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Engellisinden yaşlısına, kimsesizinden ihtiyaç sahibine kadar tüm dezavantajlı kesimlerin üzerine titriyor. Hepsine gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Verilen sözler önemli ama asıl olan uygulama' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Verilen sözler önemli ama asıl olan uygulama'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1) - Son Dakika
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