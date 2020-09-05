Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu millileri kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı bugün akşam saatlerinde kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
(Cem Güney Kılıç - Deniz Özkök - Muharrem Çam/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 20:12 - Kaynak: İHA
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