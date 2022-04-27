CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'Nİ DE ASLINA RÜCU ETTİREREK, MİLLETİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNU BOZDUK - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'Nİ DE ASLINA RÜCU ETTİREREK, MİLLETİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNU BOZDUK

27.04.2022 23:33

Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması final programına katıldı.

Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması final programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'in her harfin, her hecenin hakkı verilerek okunması gerektiğini buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in pürü pak kalple, temiz ağızla, edeple, hürmetle, adeta manası katre katre içilerek tilavet edilmesi gerekmektedir. En güzeli de Kur'an-ı Kerim'in gönülleri okşayan, ruhları tedavi eden, zihinleri harekete geçiren, dinleyen herkesi etkileyen güzel bir sesle okunmasıdır. Bu gün artık 6'ncısına ulaştığı için Ramazanlarımızın geleneği haline geldiği söyleyebileceğimiz Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının finali vesilesiyle bir aradayız. Asırlardır her Ramazan camilerde veya evlerde bir araya gelerek Kuran-ı Kerim hatimleri yapan milletimiz için bu yarışma adeta iftar öncesi ziyafet, bir ödül olmuştur dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tek parti devrinden 28 Şubat'a kadar her dönemde milletimizle hesaplaşmak isteyenlerin ilk göz diktikleri yerlerden biri Kur'an öğreten müesseseler olmuştur. Kur'an kurslarının kapatılmasından, mushafların imhasına, camilerini kapısına kilit vurulmasından ezanın dilinin değiştirilmesine kadar ne yapıldığıysa milletimizin kalbindeki iman ve onun timsali olan Kur'an muhabbeti silinemedi. Bu sancılı dönemin son emarelerinden olan Ayasofya-i Kebir Camii'ni de aslına rücu ettirerek, hamd olsun milletimiz üzerinde oynanan kirli oyunu tümüyle bozduk. Hatta bununla kalmadık, caminin müzeye çevrilmesinin ardından yıktırılan avludaki Fatih yadigarı medreseyi de aslına uygun şekilde yeniden ihya ederek Vakıf Üniversitemizin hizmetine verdik. Rabbimden ülkemizi ve milletimiz her türlü medeniyet, tarih, kültür düşmanlığından hoyratlığından muhafaza eylemesini diliyorum diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir süredir kimi Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığı yaparak Kur'an-ı Kerim yakarak kendilerine siyasi rant sağlamaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Aslında bu husumet sahiplerinin sergiledikleri vandallık, cehaletlerinin işaretidir. Kur'an-ı Kerim'i tercümesiyle dahi bir kez okuyan hiç kimsenin bu mübarek Mushaf'a husumet beslemesi mümkün değildir. Tabii her şey gibi Kur'an'la tanışmak ve Kur'an-ı Kerim'in nurlu iklimine dahil olmak, onun çağlar ötesi mesajlarına nüfuz edebilmek de bir nasip meseledir. Hamd olsun ülkemizde kuran eğitimine her yerde erişmek mümkündür. İmam hatip okullarımızla, diğer okullarımızdaki kuran derslerimizle camilerimizde açılan kurslarımızla çocukluktan erişkinliğe kadar her yaş grubunda dileyen herkese Kur'an-ı Kerim'i öğretecek alt yapıya sahibiz. Çok kısa süre önce kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Diyanet Akademimizle önemli bir eksikliği daha gidererek tüm bu süreci bir adım öteye taşıyor çok daha nitelikli hale getiriyoruz şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'Nİ DE ASLINA RÜCU ETTİREREK, MİLLETİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNU BOZDUK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'Nİ DE ASLINA RÜCU ETTİREREK, MİLLETİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNU BOZDUK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'Nİ DE ASLINA RÜCU ETTİREREK, MİLLETİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNU BOZDUK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'Nİ DE ASLINA RÜCU ETTİREREK, MİLLETİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNU BOZDUK

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'Ayasofya-i Kebir Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan kirli oyunu tümüyle bozduk' 'Ayasofya-i Kebir Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan kirli oyunu tümüyle bozduk' 1915 olaylarına 'Soykırım' diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz 1915 olaylarına 'Soykırım' diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'Nİ DE ASLINA RÜCU ETTİREREK, MİLLETİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNU BOZDUK - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'Nİ DE ASLINA RÜCU ETTİREREK, MİLLETİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNU BOZDUK - Son Dakika
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