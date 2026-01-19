Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın\'da milyarlarca liralık yatırımların açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ocak 2025 Cumartesi günü Aydın'da tamamlanan ve yapımı büyük ölçüde sona eren kamu yatırımlarının açılışını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreni, saat 13.30'da Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem tarafından yapılan açıklamada, Aydın'ın sağlık, spor, sosyal hizmetler, güvenlik ve kamu altyapısına önemli katkı sağlayacak yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağı bildirildi. Açılışı gerçekleştirilecek projelerin başında Aydın Şehir Hastanesi yer alıyor. 4 Kasım 2020 tarihinde yapımına başlanan hastanenin proje bedelinin, 2025 yılı rakamlarıyla yaklaşık 65 milyar TL olduğu belirtildi. Bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'nde 4 bin 895 personelin görev yapacağı, hastanenin haftalık 18-20 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin hastaya hizmet vereceği ifade edildi.

Sağlık yatırımları kapsamında Çine ve Didim ilçelerine kazandırılan devlet hastaneleri de açılış programında yer alıyor. 2025 yılı rakamlarıyla 1 milyar 88 milyon 757 bin TL maliyetle tamamlanan 75 yatak kapasiteli Çine Devlet Hastanesi hizmete kazandırıldı. Yaklaşık 2 milyar 800 milyon TL proje bedeline sahip, 75 yataklı Didim Devlet Hastanesi'nin de ilçenin sağlık altyapısına önemli katkı sunduğu kaydedildi.

Ayrıca Nazilli'de Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni bünyesinde barındıran sağlık kompleksi 128 milyon TL maliyetle tamamlandı.

Güvenlik ve adalet alanındaki yatırımlar arasında Aydın-Çine Cezaevi dikkat çekiyor. 2025 yılı rakamlarıyla 2 milyar 285 milyon TL maliyetle hayata geçirilen tesis, 273 bin 446 metrekare alan üzerine kuruldu. Cezaevi bünyesinde bin 322 kişi kapasiteli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile 480 kişi kapasiteli Açık Ceza İnfaz Kurumu hizmet verecek.

Kamu hizmet binaları kapsamında Karpuzlu Hükümet Konağı'nın 120 milyon TL proje bedeliyle, Söke Hükümet Konağı'nın ise 165 milyon TL maliyetle tamamlandığı bildirildi.

Açılış kapsamında ayrıca yapımı tamamlanan ve son aşamaya gelen projelere ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre yaklaşık 186 milyon TL maliyetli Aydın Efeler Huzurevi'nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 98'e ulaştı ve tesisin bir ay içinde açılması planlanıyor. 394 milyon TL maliyetli Söke Spor Kompleksi'nde bin kişilik spor salonu ile bin 500 kişilik stadyumun fiziki gerçekleşme oranı yüzde 99 olarak açıklandı. Efeler ilçesinde 118 milyon TL maliyetli 50 kişilik Çocuk Sevgi Evleri Sitesi'nin bir ay içinde hizmete gireceği, 75 milyon TL maliyetli 30 kişilik Çocuk Destek Eğitim Merkezi'nin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğu belirtildi. Köşk Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ise 131 milyon TL maliyetle yüzde 98 fiziki gerçekleşmeye ulaştığı ifade edildi.

Devam eden projeler arasında yer alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın 617 milyon TL maliyetle yüzde 44 oranında tamamlandığı, 225 milyon TL maliyetli Adnan Menderes Stadyumu'nda da fiziki gerçekleşmenin yüzde 44 seviyesinde olduğu kaydedildi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın'da hayata geçirilen ve hayata geçirilecek tüm projelerin şehre, hemşehrilere ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek Aydın'a eser ve hizmet kazandırmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Erdem, "Şehrimize kazandırılan ve kazandırılacak olan bu kıymetli yatırımların coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere tüm hemşehrilerimizi, 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'na, ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN