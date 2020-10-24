AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa) Azerbaycan'daki felaketlerin, işgallerin arkasında bunlar var."
Erdoğan: "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz' - Son Dakika