Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" - Son Dakika

Erdoğan: "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fransa ) Azerbaycan 'daki felaketlerin, işgallerin arkasında bunlar var."

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Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor

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