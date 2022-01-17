Arnavutluk Başbakanı Rama: "İnşa edilen tüm camilerin, kiliselerin, tekkelerin ve mabetlerin özenle muhafaza edilmeleri gerekiyor" - Son Dakika

- Arnavutluk Başbakanı Rama: "İnşa edilen tüm camilerin, kiliselerin, tekkelerin ve mabetlerin özenle muhafaza edilmeleri gerekiyor"

TİRAN - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'daki Ethem Bey Camii'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İnşa edilen tüm camilerin, kiliselerin, tekkelerin ve mabetlerin özenle muhafaza edilmeleri gerekiyor" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camii'nin açılış töreninde konuştu. Rama, Arnavutluk'un ve Arnavutların büyük bir dostu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber olmaktan memnuniyet ve şeref duyduğunu dile getirdi.

Rama, "Arnavutluk'ta dinin trajik hikayesini bilirsiniz. Diktatörlük sonrasında Arnavutluk'ta yaralar sayısızdı, ihtiyaçlar sayısızdı, dertler sayısızdı, bu yaraların iyileştirilmesi de uzun zaman ihmal edildi" ifadelerini kullanarak, "İnşa edilen tüm camiler, kiliseler, tekkeler ve mabetler bizim geçmişimize ait, ruhumuza ait ve böyle olduğu için de özenle muhafaza edilmeleri gerekiyor" dedi.

Bu dini yapıların atalarından Arnavutluk'a miras kaldığına dikkat çeken Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özverisi ve himayesi sayesinde Türk ve Arnavut tarihçi, mühendisler ve restoratörlerle İslam'a ait olan kültür mirasımızın kıymetli cevherlerinden birine sahibiz. Bu cevherler tam da Ethem Bey Camii'nin ihtişamla yeniden doğduğu gibi yeniden doğmuştur. Bu camii tarihimizin en anlamlı sembollerinden ve aynı zamanda Türk milletiyle olan ilişkilerimizin de yansımasıdır" dedi.

Rama, yapılan anlaşmalar ile İşkodra Kurşunlu Camii'nin yeniden restore edileceğini ifade ederek, TİKA'nın Arnavutluk'taki çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.